Unidad hospitalaria Doce de Octubre quedó lista luego de las obras de mantenimiento

Medellín, Antioquia

La alcaldía de Medellín informó que ya finalizaron las obras de mantenimiento de la unidad hospitalaria Doce de Octubre, ubicada en la comuna 6, zona noroccidental del municipio de Medellín, esto como parte del plan de mejoramiento de la red hospitalaria de Metrosalud. Aseguran que con estas adecuaciones se beneficiarán más de 22.000 personas.

La subgerente de Ejecución de Proyectos de la Empresa de Desarrollo Urbano, Claudia Cuartas, dijo cuáles fueron las obras que realizó la alcaldía: “Mantenimiento de fachada, mantenimiento de cubierta, cambios de cielo falsos, adicionamos un baño para personas con movilidad reducida, adecuamos un espacio para farmacia, se intervinieron algunos consultorios, sala de espera. Básicamente con esta intervención vamos a mejorar las condiciones de la prestación del servicio de estas unidades hospitalarias”.

La inversión de la alcaldía en este espacio, que también incluye intervención a los techos, cambio de luminarias, mantenimiento a pisos, puertas, ventanas y fachada, entre otros, tuvo un costo de cerca de 850 millones de pesos.

‘Rumba y Gato’ serían los cabecillas que guían la expansión del EGC en Remedios y Segovia

EPM informó que por ahora no se cortará el agua en los circuitos La Montaña y La Honda

Respecto a las obras, esto dijo el líder comunitario del Doce de Octubre, Robert Velásquez: “Los baños quedaron espectaculares, están hermosos. Ojalá que la misma comunidad cuide esa parte de los baños, no lo rayen, no se lleven el papel, no se lleven los intensivos de aseo, porque la gente se los lleva. Ya las paredes se han pintado, las puertas cambiaron, los consultorios. Le dio una imagen muy bonita ahora, y ahora es donde la gente lo tiene que cuidar bastante. Hubo una espera larga, sí, de la cual valió la pena esperar. Por estas obras que quedaron muy bien hechas”.

Por último, la alcaldía también avisó que en esta comuna también está en intervención el centro de salud Santander y se ejecutarán obras en los centros Picachito y El Triunfo.