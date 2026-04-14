11 ejemplares de fauna silvestre reciben una segunda oportunidad en el Parque de la Conservación

Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha intensificado sus esfuerzos por proteger a los animales víctimas del tráfico ilegal de especies. En las acciones recientes, las autoridades ambientales coordinaron la reubicación de 11 animales de fauna silvestre al Parque de la Conservación de Medellín. Entre los ejemplares se encuentran primates como el mono araña, el tití cabeciblanco y el mono cachudo, además de guacamayas y otras aves que no pueden retornar a la libertad.

La reubicación lastimosamente es la única alternativa responsable para individuos que han perdido sus instintos de supervivencia, debido a que muchos de estos ejemplares fueron extraídos de la naturaleza a edades tempranas y sometidos a procesos de domesticación, perdiendo la mayoría de sus instintos como animales.

Las secuelas que sufren estas especies son irreversibles, como la incapacidad para reconocer depredadores, dificultades para buscar alimento por sí mismos y una dependencia crítica al ser humano, lo que haría imposible su liberación en su entorno natural.

En el Parque de la Conservación de Medellín, estos animales reciben un protocolo integral de bienestar, asegurando una atención veterinaria constante, planes de alimentación diseñados según la especie y estrategias de enriquecimiento ambiental para mejorar su calidad de vida.

Desde el 2024, el Área Metropolitana ha reubicado a 70 animales en Medellín y a más de 900 en diversas instituciones del país, como acuarios y aviarios. Más allá del rescate, estos individuos cumplen un rol educativo clave, ayudando a sensibilizar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias de la tenencia ilegal y el comercio de especies silvestres en la biodiversidad colombiana.