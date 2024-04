EPM informó que por ahora no se cortará el agua en los circuitos La Montaña y La Honda

Valle de Aburrá

Las Empresas Públicas de Medellín informaron que no será necesario interrumpir, por el momento, el servicio de acueducto en los circuitos La Montaña y La Honda, en el centro-oriente de Medellín; esto gracias a las lluvias de las últimas horas, que han incrementado el caudal de las fuentes abastecedoras del embalse Piedras Blancas y, por consiguiente, su nivel de almacenamiento.

Cabe recordar que EPM avisó la interrupción del servicio de acueducto durante la tarde y noche de la primera semana de abril en Barbosa y sectores del centro-oriente de Medellín por bajo nivel del caudal de los embalses de La Fe, Piedras Blancas y Riogrande II.

Por las recientes lluvias, esta interrupción no será necesaria en los sectores de La Cruz, Versalles No. 1, Versalles No. 2, El Raizal, Carpinelo, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda y Mirador.

EPM especificó que los esquemas de interrupciones del servicio de acueducto, asociados al fenómeno de El Niño, se implementarán de acuerdo con la evolución de la variabilidad climática.

Finalmente, se dispuso la Línea de Atención al Cliente de EPM (604) 44 44 115 para solucionar inquietudes de los usuarios frente a esta variabilidad en las interrupciones de acueducto.