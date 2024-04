Necesitamos mucha más comunicación con el Gobierno: Dignidad Cafetera Antioquia

Medellín

Alonso Suárez, miembro de la Asociación Dignidad Cafetera en el departamento de Antioquia, le aseguró a 6AM HoyXHoy, que se han querido reunir mucho más seguido con el Gobierno Nacional, en los dos años y medio que lleva la presidencia de Gustavo Petro, en constantes encuentros como también con ‘Cafeteros Colombia’, ‘Cafeteros Base del Huila’, entre otras.

Y si bien los encuentros más próximos han sido con el Congreso de la República, con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Alberto Bahamón Jaramillo, pero esperan que el Gobierno Nacional de más prioridad, con el fin de avizorar la crisis que se tiene en la caficultura actual. Sosteniendo que en estos momentos no se puede pensar en divisiones, ante la posible creación de una entidad alterna a la FNC.

Según Suárez, la crisis es muy grande por el tema de precios, endeudamiento, catastro multipropósito que para el miembro de Dignidad Cafetera Antioquia, es una expropiación disimulada. Por lo que la reunión entre Gobierno, asociaciones caficultoras y la misma Federación, es entender que en esta última se están cometiendo muchos errores que debe ir solucionando en la marcha, porque debe ser la única entidad que represente a los cafetaleros.

En otro tema que le compete al gremio no minero que más aporta a la economía en el país, la forma como se eligió a Germán Bahamón, como gerente de la FNC, ya es un tema superado porque según Suárez, “de nada sirve quien comande esa entidad sí los problemas de fondo en la caficultura no se solucionan” sí no hay un engranaje entre administración y campesinado.

Por lo anterior, Alonso Suárez, le pidió al Gobierno Nacional que abandone la idea de “estatizar” una industria y cultivo como el cafetero, y sobre todo previendo la financiación que se defina en las próximas reuniones; advirtiendo que hay gente de asociaciones ajenas al café que van avalar la renovación de la caficultura en el país y su supervivencia en el vigente siglo, razón por lo que Dignidad Cafetera Antioquia, no tiene pensado asistir a dichos encuentros.

El campesinado cafetero comprende más de 550 mil familias directas, así como recolectores, transportadores y comerciantes. Particularmente el suroeste antioqueño, ha visto disminuido su potencial económico de ingresos en un 70%, según denuncia Suárez.

Y si bien la crisis no debe tomarse como un conflicto entre Gobierno Nacional y departamental, Suárez, si aseguró que el presidente Petro debe dejar darle un trato de segunda a Antioquia, no sólo bajo el contexto de un aparente distanciamiento entre Bogotá y Medellín, que ha derivado en inversión en obras, pronunciamientos frente a las decisiones de mandatarios locales antioqueños; sino también que la política y la economía deben ir de la mano, por lo que se esperan una serie de movilizaciones por parte de las asociaciones cafeteras en Caldas, Risaralda y en particular La Pintada y Medellín, en Antioquia.

Por último aseguró que son varios concejales antioqueños quienes han apoyado el llamado cafetero al Gobierno Nacional, viendo el hambre, las necesidades y crisis del sector campesino y cafetero, aunque sin enmarcarlos con tintes políticos.