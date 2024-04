Dignidad cafetera rechaza acciones del Gobierno con los cafeteros

Manizales

Líderes de Dignidad agropecuaria y cafetera en Caldas no está de acuerdo con la forma en que se han adelantado las comunicaciones y relaciones entre el gremio y el Gobierno nacional, e incluso indican que aunque siempre han tenido diferencias con la Federación de cafeteros, esta vez están de acuerdo en que las formas en que el gobierno ha actuado no es la mejor por lo que destacan además que la administración del Fondo Nacional del café es un tema que ha distanciado al gobierno y a la Federación de cafeteros, así lo dijo Óscar Gutiérrez Reyes, cabeza de Dignidad Cafetera y agropecuaria.

“Es cierto que la Federación Nacional de Cafeteros no representa a todos los caficultores de Colombia, sobre eso no hay duda, en el caso de nosotros particularmente pues tenemos muchísimas contradicciones sobre muchos aspectos con la Federación de Cafeteros, pero tampoco creemos que el estilo sea de tratar esas contradicciones como lo ha hecho el Gobierno Nacional, de manera particular el presidente Petro, es que en el Comité Nacional de Cafeteros está representado en Gobierno y está representada también la institución cafetera, la Federación de Cafeteros y en ese Comité Nacional de Cafeteros se definen todos los asuntos del café por la existencia del contrato para el manejo del Fondo Nacional del Café”, resaltó el líder de este movimiento cafetero.

Fue enfático en decir que dentro de las dificultades que se han presentado entre el gremio de cafeteros con el gobierno está incluido un interés sobre quién maneja el Fondo Nacional del Café. “Yo lo que creo es que el Gobierno está buscando como destrozar el Fondo Nacional del Café, cómo echarles mano a los recursos del Fondo de quedarse con el Fondo de estabilización de precios del grano, intentar cierto un cambio”.

Dignidad Cafetera en el departamento dijo que ellos tampoco están invitados a la Gran Asamblea Nacional convocada para el próximo 3 y 4 de abril por el Ministerio de Agricultura.

