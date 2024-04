No vamos asistir al tinto que está invitando el presidente Petro: Unión de Cafeteros

Armenia

Voceros de Dignidad Cafetera y Agropecuaria, la Unión Caficultores Colombianos, y Cafeteros de Base del Huila, anunciaron que no asistirán al encuentro cafetero convocado por el ministerio de agricultura para este miércoles 3 y jueves 4 de abril en Bogotá

Carlos Arturo López vocero de la Unión de Cafeteros de Colombia señaló aunque ya han realizado y asistido a varias reuniones con los ministerios de hacienda, agricultura y trabajo, con funcionarios de Banco Agrario, Finagro, la UPRA en la plenaria de Cámara de Representantes, sin embargo, ninguna de las peticiones ha sido atendida y solucionada, por el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros y por eso se reiteró que los cafeteros realizaran el 17 de abril plantones en el país.

Precisamente a través de redes sociales La Federación Nacional de Cafeteros dio a conocer que, desde el 1 de abril, el factor de rendimiento base para la publicación del precio interno de referencia y liquidación del café en Colombia pasa de 88 kg a 94 kg para un saco de café excelso de 70 kg.

Piedad Correal, Representante a la Cámara de Representantes

Por su parte la representante a la Cámara Piedad Correal luego de reunión con la ministra de agricultura manifestó que la crisis cafetera por la baja rentabilidad tiene en jaque a los caficultores y por eso espera que el gobierno nacional de soluciones concretas para el gremio.

El congresista y lo que manifestó en la reunión con el ministerio de agricultura “yo le hablé del Paisaje Cultural Cafetero patrimonio de la humanidad y que en el Quindío hemos perdido alrededor de 3000 hectáreas de producción de café debido a que no es rentable y si la tendencia continúa en esto pues va a desaparecer ese Paisaje y que además viene unido al sector turístico del departamento y eso se debe a que a la crisis del precio”

Solicitudes a la ministra de agricultura

Dos solicitudes concretas que le hice a la señora ministra uno es por qué se excluye el Quindío y el paisaje y el Eje Cafetero del subsidio a los a los fertilizantes, ella nos explicó que había una fórmula que no se al aplicarla no tiene que ver con el clima con la factor climático y que lamentablemente se han citado unos PMU donde la Secretaría de Agricultura del Quindío no ha asistido a esas reuniones, el compromiso es que tiene que citar nuevamente a PMU que efectivamente asista a la Secretaría de Agricultura para que ella vea la afectación que ha tenido los cafeteros y puedan ser incluidos en esa en esa fórmula de subsidio a los fertilizantes.

Y en segundo lugar el Fondo de Estabilización de Precios no está funcionando ese lo que me parece una situación se está hablando de unos costos de producción alrededor de un millón trescientos mil pesos bajo la carga de café a 130.000 la arroba, pero eso está muy por debajo de los costos de producción que están alrededor de 150.000 a 160.000 producirla.

Pero mientras tanto ella la ministra debe tomar unas medidas urgentes porque con esta crisis cafetera obviamente el cultivo tiende a desaparecer yo le dije a ella para esa reunión si usted no lleva algo concreto como es a partir de cuándo se genera el fondo se descongela el fondo de estabilización de precios del café pero con una fórmula real porque si ella va a llevar ese millón 300.000 pesos como costo de producción y dije se va a echar en contra todo el gremio cafetero porque eso estaba muy por encima muy por encima producir una arroba de café entonces el gremio no va a seguir trabajando a pérdida todo lo que tenemos que hacer es o efectivamente y me uno a eso que tú acabas de decir menos reuniones más efectividad porque en esto en esta reunión hemos estado desde el año pasado noviembre en el Congreso citamos a un a un control político en plenaria de la Cámara de Representantes Y en la Comisión Primera A la cual pertenezco y yo le decía la preocupación el pequeño caficultor de menos de cinco hectáreas está ya abandonando las tierras están en maleza, no tienen no tienen como producir el café y eso no podemos olvidar que el Quindío el 84.5% de las tierras son hasta cinco hectáreas y esa es el sector donde tenemos que llegar efectivamente para para evitar, que esto esté sucediendo en en el país.

Necesitamos mucha más comunicación con el Gobierno: Dignidad Cafetera Antioquia