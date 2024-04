Comunidad en Bello protesta por los malos olores de la PTAR

Antioquia

La comunidad vecina a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de EPM en Bello, norte del Valle de Aburrá, realizó una protesta para reclamar por los malos olores que emanan del lugar.

Agregan que, pese a los compromisos que la compañía de servicios públicos adquirido con las comunidades, llevan seis años aguantando los olores sin ninguna solución.

“Han manifestado constantemente que están ajustando procesos y ya ahora últimamente lo que manifiestan es que todo está bien, que están trabajando bien, que no tienen problemas, pero la comunidad se está quejando de olores a materia fecal, a podrido, a cañería, y no nos solucionan. Desafortunadamente el área metropolitana, que es la que tiene que intervenir a EPM, a quienes hemos colocado quejas constantes, toda la comunidad manifiesta que mandan tripulaciones y que no sienten olores, o sea, que se están tapando a EPM, y entonces por eso la gente se ve obligada a manifestarse de esta manera, tomando vigilancia”, dijo Alexander Álvarez, presidente de la veeduría de afectados por la PTAR.

Agregan que la situación es tan crítica que los predios en la zona de influencia de la PTAR han perdido valorización y muchos habitantes del sector se han ido porque no aguantan más la situación.

“Psicológicos, que parecen mentiras, pero eso genera impotencia, genera malestar, genera estrés, pero también ya tenemos conocimiento de personas que cuando hay estas manifestaciones de olores tienen alergias, tienen afectaciones en los ojos, tienen náuseas, vómitos, que es lo que generan este tipo de olores”, detalló el señor Álvarez.

La veeduría advierte que las manifestaciones seguirán porque se sienten abandonados por las autoridades que a su juicio no le exigen a EPM para que mejoren los olores en la PTAR.