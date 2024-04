Con trovas, empleados del HGM despidieron al exgerente Mario Fernando Córdoba

Medellín

Con trovas, chirimía, velas y pancartas, los empleados del Hospital General de Medellín le dieron su despedida al ex gerente de la entidad, Mario Fernando Córdoba, quien terminó su contrato el pasado 31 de marzo.

Los empleados celebraron que se terminó la que, a su juicio, ha sido una de las épocas más oscuras de la institución de salud y la llegada de la nueva administración en cabeza de Claudia Arenas.

“Pulcritud en el trabajo, que vuelva a florecer el hospital y vuelva a ser el primer hospital público de América Latina. Que podamos atender los pacientes con la alegría y la tranquilidad que los atendíamos antes. Que tengamos insumos para elaborar, no tenemos. Nosotros hoy tenemos que mirar si tenemos que poner una prótesis, no tenemos con qué. Algunos materiales de osteosíntesis no tenemos con qué. Los urológicos trabajan en unos tiempos muy, muy seleccionados, ya no tienen tiempos completos. Nos faltan insumos, nos faltan medicamentos, aunque ya esperemos que lleguen, pues, ya con la nueva administración. Pero se volvió un caos. Era complejo, sobre todo desde urgencia. Y nosotros un hospital público en una ciudad que tiene una confluencia de tantos actores sociales que necesitan tanto la atención de nosotros.

Con una misa, a las 2 de la tarde, recibirán a la nueva gerente quien tiene más de 20 años de experiencia, incluye el haber sido jefe del departamento comercial del Hospital Pablo Tobón Uribe, participar como miembro de la junta directiva de las entidades de la red pública en el periodo 2016-2019 (Metrosalud, Hospital Infantil Concejo de Medellín, Hospital General).