Moniquirá, a punto de comprar agua en bloque por intensa sequía

Tunja

La situación en el municipio de Moniquirá por el desabastecimiento de agua y el bajo nivel del embalse es bastante crítica. A pesar de las alternativas, los bajos niveles siguen siendo muy complejos.

Moniquirá sin agua. Ampliar

Luego de haber decretado en enero alerta roja y emergencia sanitaria en Moniquirá, por causa del desabastecimiento de agua producto del fenómeno del niño, la falta de agua no ha dejado de ser una situación compleja. A pesar de las alternativas de racionamiento, factores como las altas temperaturas y en parte la llegada de visitantes en semana santa, el nivel de la planta que surte al municipio de Moniquirá descendió en el último mes pasando de 49 a 29 litros por segundo.

“La situación es bastante crítica, hemos estado muy pendientes de mitigar todas las tareas que ha dejado el fenómeno del niño”, dijo el alcalde Fredy Iovanni Pardo.

Dijo que, “en este momento con ayuda de la gobernación tendremos tres carro tanques, nosotros tenemos dos volquetas habilitadas con 10,000 litros, pero obviamente no es suficiente porque ya no tenemos la capacidad ni la presión para poder sacar agua potable, por lo tanto, se complica el desabastecimiento no solo en el área urbana sino también en el sector rural”.

El alcalde, aseguró también que, “una de las estrategias que se vieron obligados a implementar ha sido traer agua de en bloque de Sotaquirá y Arcabuco, sin embargo, no es suficiente”.

Sobre todo en temporada alta. “Este fin de semana hay muchos turistas por lo tanto ahorrar el agua es muy complicado digamos que estas estas campañas de austeridad y racionamiento de agua se da muy bien con la población local, pero al tener tanto turista y visitante estamos triplicando la población prácticamente”.

Entonces el agua que estamos enviando se está yendo de manera directa y no soporta el ahorro efectivo como se pensaría”, afirmó Pardo.

Y aprovechó para hacer una recomendación a la ciudadanía. “El llamado a la población para que tenga paciencia, prudencia y responsabilidad con lo que está sucediendo”.