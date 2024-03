Estos son los retos de Juliana Cortázar al repetir gerencia en el hospital de Chiquinquirá

Tunja

El gobernador, Carlos Amaya tomó la decisión de ratificar en sus cargos a dos de los trece gerentes de hospitales de Boyacá, entre ellos a Juliana Cortázar en Chiquinquirá, el otro fue Germán Pertuz en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Hospital Regional del Occidente

En entrevista con Caracol Radio, Juliana del Pilar Cortázar habló sobre su designación como gerente del hospital, los proyectos que están en marcha y los compromisos que asumirá en este cargo.

“Esta noticia es muy gratificante por parte del señor gobernador, él me da la oportunidad nuevamente de estar en el hospital general, no tengo cómo compensar el gran cariño y confianza que me da para poder trabajar por el occidente de Boyacá”.

Habló de los nuevos restos que tendrá al ser ratificada en el cargo. “El hospital del municipio de Chiquinquirá tiene dos grandes retos: Uno de ellos es la construcción de la unidad renal ya que obtuvimos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la viabilidad y financiación de recursos y, en segundo lugar, el señor gobernador se comprometió dentro de su Plan de Desarrollo, con una nueva torre de urgencias, además le vamos a cambiar el nombre, ahora se llamará Hospital Regional del Occidente de Boyacá esta torre que contará con cuatro pisos donde tendremos área de urgencias, área de hospitalización, sala de cirugía y área de parqueaderos”, celebró.

El hospital de Chiquinquirá atiende también pacientes de los departamentos limítrofes como Santander y Cundinarma por lo que la gerente manifestó su compromiso para beneficiar a los ciudadanos y reitero que, “seguirán en marcha todas las mejoras necesarias para tener el Hospital en excelentes condiciones”.