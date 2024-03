Harold Rivera: “Tenemos que estar más fuertes y más unidos que nunca”

Harold Rivera, volante del América de Cali, expresó su optimismo y motivación de cara a los próximos partidos con el equipo vallecaucano. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Rivera destacó el trabajo de César Farias y aseguró que como grupo deben estar “más fuertes y unidos que nunca”.

¿Ha mejorado el juego?

“A partir de los buenos resultados, nosotros los jugadores podemos ir ganando en confianza, seguridad, sabiendo que los resultados han ido mejorando, eso puede ayudar que el rendimiento se mejore. De los últimos 9 puntos hicimos 7, eso es una buena suma, podemos cada vez estar mejor, jugar mejor, siempre se puede mejorar. A partir de estos puntos que hemos logrado vamos a mejorar en muchas cosas”.

El mal rendimiento por fuera

“La historia se hace para cambiarla, reconocemos que no hemos sido el mejor visitante. Lo bueno es que tenemos la posibilidad cambiar esa imagen. Qué mejor escenario que en Medellín contra el Medellín, que es un gran equipo y que si ganamos lo pasamos en puntos”.

¿Por qué le ha costado tanto a los grandes?

“Puedo hablar desde nosotros. Somos autocríticos y reconocemos que no estamos en nuestro mejor nivel, que siempre se puede jugar mejor, que tenemos una nómina amplia, que también hemos sufrido muchas lesiones, muchas expulsiones, ahí me incluyo, y son cosas que lo que hacen es quitarle variantes al equipo para encarar los juegos. Después, le escuché una nota al profesor Arias y decía que no era casualidad que los que habían terminado los cuadrangulares en el torneo pasado, hoy estén sufriendo. Eso hace parte los torneos, en otros torneos siempre se han metido equipos que no son los más grandes del país”.

La unión del equipo

“Se notó mucho en la celebración del tercer gol que le hicimos al Chicó. Nosotros sabemos que nosotros nos metimos en este problema y nosotros mismos somos los que podemos salir de esta situación. Lo que hacemos nosotros es desde adentro ponernos más fuertes, trabajar más, cuidarnos más, y ya después eso se puede ver reflejado con resultados y con eso mismo podemos contagiar a los hinchas y a todas las personas que quieren al América, que quieren verlo en los primeros lugares. Creo que le estamos poniendo el pecho a la brisa, estamos acá para revertir la situación, para mejorar y ojalá que el domingo sea el triunfo para nosotros”.

Mantener la mentalidad

“Se puede perder todo, pero no se puede perder la cabeza, pero cuando se pierde la cabeza ahí si no hay nada que hacer, porque no se puede mejorar en lo futbolístico ni en nada. Hay que estar fuertes, estar unidos, mentalmente muy claros y eso nos va a ayudar a fluir, a ganar en confianza y seguridad individual, después grupal y después eso se va a ver reflejado con resultados y con resultados todo se va a ver mejor, por eso tenemos que estar fuertes y más unidos que nunca”.

¿Qué ha aprendido de Farias?

“Yo lo que creo es que el profe, lo que ha ganado no lo ha ganado por casualidad en los países donde ha estado, lo que pasa es que no todos los retos son iguales. Puedo dar fe, porque tengo un papá entrenador y no todos los planteles son iguales, la historias de los equipos no todos son iguales. Lo que él ha hecho es darnos mucha seguridad, tratarnos de transmitir mucha confianza, como le ha tocado, la calma que ha tenido en el momento, la seguridad, él trata de acaparar todas las críticas para que nosotros podamos sufrir en la cancha, exigente tácticamente. Lo que va a ir dando una buena imagen deben ser los resultados. Ya después, lo que me ha pedido es que así como ataco así mismo defiendo, pisar el área, ganar en confianza, que cuando un jugador está con confianza las cosas pueden salir bastante bien”