Cocho Patiño sobre el posible retorno de Freddy Montero: “Sería un hombre importantísimo”

Hernando Patiño debutó de buena manera como entrenador encargado del Deportivo Cali. Su equipo empató 1-1 en su visita a Millonarios en el estadio El Campín, juego que le sirvió al club vallecaucano para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, conservando las chances de llegar a los cuadrangulares finales.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el ‘Cocho’ habló sobre su deseo de permanecer al frente del equipo como entrenador en propiedad y de la posible llegada de Freddy Montero como jugador libre en lo que resta de campeonato.

¿Cómo encontró al equipo?

“Golpeado, en ese momento muchas cosas se suman, se unen, cuatro derrotas consecutivas, el profe renuncia (Jaime de la Pava) prácticamente terminado el partido. Encuentra uno un grupo golpeado, anímicamente caído. Pero uno sabe que en el fútbol esos momentos tienen que ser cortos, vienen revanchas en tres o cuatro días y mientras haya posibilidades de poder revertir la situación, obviamente hay que tratar de salir rápido de esa situación”.

¿Salió el plan ante Millonarios?

“Gracias a Dios salió lo de la semana. Millonarios no lo íbamos a ir a asfixiar arriba, esperábamos porque en su medio tienen hombres con buen pie, Mackalister, Cataño, son jugadores que se cierran a jugar, tratan en la mitad, entonces tratamos de copar eso, tener un bloque medio y luego vienen otras acciones, al recuperar el balón esas transiciones ofensivas. Tuvimos hasta el final esas posibilidades de ganar”.

Sobre Juan José Córdoba

“Juan José Córdoba es un jugador de cantera, lo tuve en la Sub-20, lo conozco bastante bien y es igual cuando estaba en Sub-20. Es un jugador rápido, potente, con gol, desequilibrante. Se le suma su carácter, es un jugador que compite bien. Se ha ido consolidando en esa posición”.

¿Pueden clasificar todavía?

“Nosotros tenemos las ilusiones intactas, sabemos del grupo que tenemos, pero esto hay que llevarlo partido a partido. Ahora viene Águilas. Hay confianza, hay buena expectativa, hay ilusiones de que el grupo pueda hacer los puntos necesarios para estar en las finales”.

Sobre Alejandro Rodríguez

“Alejandro también es un canterano, ha estado mejorando ese nivel, cada vez se ve mejor y sin duda ha sido un hombre importante para el equipo. Esperemos que en ese remate siga en ese rendimiento. El Cali tiene ahí un arquero para rato, esperemos lo podamos disfrutar en la institución”.

¿Tiene lo necesario para seguir como DT en propiedad?

“Estamos acá, hemos afrontado la primera fecha en este intinerato contra Millonarios, es una o si no, la plaza más difícil en el país, uno de los equipos en los últimos años, si no, el mejor y bueno hemos hecho una buena presentación. El fútbol es de presentes, esperemos que el siguiente partido sea mucho mejor. Me siento en la capacidad de poder afrontar este reto. Eso no depende de uno, depende que estos partidos inmediatos sea de buenas presentaciones”.

¿Freddy Montero llegaría el miércoles a Cali a presentar exámenes?

“Sí, más o menos me han dicho algo similar. Esperemos a ver cómo llega Freddy, que se acabe de cristalizar todo eso con la llegada de él. Si sale todo como uno piensa, Freddy sería un hombre importantísimo para este remate”.