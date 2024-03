Un minero muerto y otro herido deja un operativo de la fuerza pública en el Bajo Cauca

Antioquia

En la mañana de este domingo se reportó un operativo de la fuerza pública en zona rural del municipio de El Bagre en límites con Caucasia, allí un minero murió identificado como Arnulfo Ospina y otro más quedó herido.

Según los denunciantes, la fuerza pública, al parecer, la policía, llegó hasta el lugar donde estaban las personas realizando labores de minería, aterrizaron en un helicóptero y de inmediato los uniformados dispararon contra ellos, lo que generó la muerte del señor Ospina y heridas a otro compañero de él.

“En el momento comienzan a disparar y los trabajadores les dicen no nos disparen, no nos disparen, estamos trabajando, nosotros no somos malos, nosotros no somos nada malo y ellos comenzaron a disparar indiscriminadamente y mataron a mi hermano y hay un herido”, comentó Juan Carlos Ospina minero y hermano de la víctima.

Por el momento las autoridades no han entregado información del caso de manera oficial, mientras que la familia de la víctima dice que mataron a su hermano desarmado y cuando se ganaba el sustento de su familia.

“Mi hermano está tratando de salvar su vida y lo alinean con un fusil y le pegan un tiro en la espalda. Entonces eso se llama masacre, eso se llama acribillar a las personas, eso se llama fusilamiento, aquí nos están fusilando por trabajar. Mi hermano está lleno de grasa, de trabajo, con una herramienta en la mano y le disparan por la espalda. Nosotros no somos ni guerrilleros, ni somos bandidos, ni somos delincuentes, nosotros somos campesinos, trabajadores de la minería”.

También criticó que una vez la fuerza pública, se enteran de los lesionados, asegura el señor Ospina no fueron auxiliados y tampoco pidieron documentación a los mineros, recalcan. Durante el operativo quemaron la maquinaria que había en el lugar.

“Damos el voto al presidente que tenemos hoy en día, damos el voto a los senadores y esa es la forma como nos pagan. Vienen aquí al Bajo Cauca a pedir votos y a decir que ese pueblo es echado para adelante, campesino, trabajador, y nos montaremos a la presidencia para ayudarlos, pero cuando se montan en el poder en Bogotá, desde allá nos acusan de bandidos, criminales. Nosotros no somos bandidos, nosotros somos criminales, nosotros somos un pueblo trabajador, honrado”, recalcó.

Por ahora se espera una información de la fuerza pública sobre lo ocurrido en el operativo reportado a las 9 de la mañana de este domingo en límites entre los municipios de El Bagre y Caucasia.