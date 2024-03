Franco Armani: movimiento de River Plate que dificulta su regreso a Atlético Nacional

Franco Armani en su paso por Atlético Nacional. (Photo by Marcos Ruiz/LatinContent via Getty Images) / Marcos Ruiz

Atlético Nacional continúa en la búsqueda de una mejora. El conjunto antioqueño ha tenido una temporada para el olvido, es penúltimo de la Liga con apenas 10 unidades de 33 posibles, y de la mano del entrenador Pablo Repetto espera generar un cambio no solo a nivel deportivo, sino también en la relación con la hinchada, cuya molestia es absoluta.

Uno de los aspectos a mejorar es el de los fichajes, teniendo en cuenta que varios de ellos no han logrado tener mayor impacto en el equipo, no solo en el presente año, sino desde hace ya varios semestres.

No en vano, León Darío Muñoz, exjugador del verde, comentó hace poco en El Alargue: “La palabra refuerzo abarca muchas cosas y estos jugadores no son refuerzos... Un refuerzo es un jugador de nombre y de peso, que ha marcado diferencia en otros equipos, que tiene experiencia intencional o que ha jugado en el exterior. Estos no lo son”.

En medio de esta necesidad de encontrar futbolistas de jerarquía, surge un nombre que hizo historia en la institución y que tras su partida prometió regresar para dar el adiós definitivo al profesionalismo. Se trata de Franco Armani, quien actualmente se encuentra en River Plate.

Si bien el guardameta argentino, que fue uno de los baluartes en la consecución de la Copa Libertadores 2016, aseguró en su partido de despedida que se retiraría a su regreso al verde, la situación parece haber cambiado por la estabilidad que tiene en territorio argentino.

Armani pasó del “me comprometo hoy que al final de carrera deportiva me voy a retirar en Nacional” en 2018 al “En un momento manifesté, llegando acá, que la idea era retirarme en Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar”.

Detalle que complica su regreso

Sumado a lo ya mencionado, River Plate habría tomado una decisión que opacaría por completo a Atlético Nacional. Según informó el Diario Olé, la directiva del Millo aprovechó la partida de Franco Armani a la Albiceleste para adelantar el papeleo relacionado a su renovación contractual.

“Mientras se entrena con la Selección en Filadelfia, los directivos del club y Martín Araoz, su representante, llegaron a un acuerdo para extender el vínculo del portero hasta diciembre de 2026, anuncio que será oficializado cuando regrese de la fecha FIFA”, detalla el citado medio, que por cierto se atreve a desechar el supuesto regreso a territorio colombiano.

Lo anterior debido a que para cuando se cumpla el contrato, el arquero tendrá 40 años y con esa edad es muy difícil que Nacional, un equipo que año a año debe disputar todos los títulos, termine contratándolo en el rol de titular.

Y se complementa respecto a la inmediatez de la renovación: “La CD avanzó con decisión para alargar el vínculo que vence en diciembre. Las charlas entre el vicepresidente Matías Patanian y Araoz, que tuvieron su puntapié en el último trimestre del año pasado y continuaron en enero en Punta del Este, se intensificaron en los últimos días, sellándose un acuerdo macro fundamental”.