Bacca y el duelo con Inglaterra: “Si hubiese marcado, aún sería indiscutible en Selección”

El tema de los delanteros en la Selección ha sido punto de diversos comentarios y críticas para el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El buen presente de Miguel Borja y los delanteros en la liga local colocó en tela de juicio la selección del argentino, que llamó a Borré, Córdoba y Cassierra como las principales fichas en la posición de volante centro.

En dialogo con El Vbar de Caracol Radio, Carlos Bacca, delantero del Junior, se refirió a este tema y otros más. Esta es una determinación cuestionable que el titular del equipo de Barranquilla cree que Lorenzo está trabajando bien, aunque puede llamar a los jugadores del campeonato local, quienes están destacándose.

“El profe está en su derecho de tomar sus decisiones. Para eso está ahí, para eso es el entrenador, y es el que tiene que tomar las decisiones. A veces te gustarán más, te gustarán menos, pero yo creo que el fútbol colombiano puede aportar jugadores a la Selección, y el profe lo sabe porque él va a muchos partidos y lo sigue”.

Bacca analizó la forma en la que juegan los equipos de Lorenzo, que a pesar de contar con un referente de área, tienen un rol de salir y aportar desde la recuperación hasta la generación de juego. Esto se puede ver con Rafael Santos Borré, quien es el titular del equipo, pero tiene funciones distintas a las de su posición.

“Todo pasa por lo que quiere el profe, por el sistema. La forma del profe es diferente. Si te das cuenta, el nueve de referencia es Borré, y está muy poco dentro del área. A él le ha ido bien así, y tenemos que seguir respaldándolo porque es el que toma las decisiones. Si las cosas no andarán bien, ahí es donde creo que se podrían hacer algunos cambios”, añadió.

Las ilusiones de la Selección siguen vivas

El atacante de 37 años contó que su compromiso con el fútbol y con el equipo permanece intacto. De hecho, aun ve una pequeña posibilidad de volver a lucir la camiseta de la Selección. “Sigo soñando con vestir la camiseta. Es lo más lindo que le pasa a uno como futbolista, vestir la camiseta de su país y representarlo”, comentó .

“Yo me encuentro muy bien. Vengo trabajando bien con las ilusiones de hacer las cosas bien en mi club y nunca le cierro las puertas a la Selección, todo lo dejo en manos de Dios. Me encuentro bien, vengo haciendo buenos partidos desde el semestre pasado, marcando goles que es lo que habla de un delantero, y ojalá que si Dios permite sé dé la posibilidad de seguir trabajando”, agregó Bacca.

Aristizábal, el objetivo personal

En su cuenta como profesional, Carlos Arturo Bacca acumula 323 goles en su carrera personal. Con esta cifra está a 12 anotaciones de Dayro Moreno con 335, 22 de Falcao con 345 y a 23 dianas de Víctor Hugo Aristizábal con 346 que lo proclaman como máximo anotador colombiano en la historia. El apetito de goleador es voraz, y antes de retirarse, el oriundo de Puerto Colombia quiere superar al antioqueño.

“Cuando estas cerca es imposible no ilusionarse. Por lo menos yo sueño con pasar a Aristizábal, por lo menos me ilusiono con eso. Tengo que cuidarme muchísimo como lo vengo haciendo y marcar muchos goles, pero no cierro las puertas a nada. Siempre estoy abierto mientras me sienta bien con fuerza, con ganas, con ilusión, voy a seguir trabajando para poder aportar lo mejor de mí en Junior”

El recuerdo de 2018

En cierto momento, Bacca rememoró aquel partido ante Inglaterra en los octavos de final del mundial Rusia 2018, que definió el clasificado en los cobros desde el punto penal. Como lo apuntó el goleador, hoy estaría dentro del equipo nacional. “Ese partido contra Inglaterra hice una buena presentación, incluso marqué gol, pero el VAR no se usó bien. Si hubiese marcado ese gol, creo que todavía estaría en la Selección, fuese indiscutible”, subrayó.

Por último, sabe que si no regresa al combinado patrio, tiene la mente tranquila y la satisfacción del trabajo cumplido cuando estuvo en cancha. “Las veces que estuve en la Selección lo di todo. Sume bastante para ayudar a clasificarla en los dos mundiales que estuve, en la Copa América he aportado. Pero siempre tenemos ese problema en Colombia, que te catalogan por el lunar negro de las cosas que hiciste mal”, concluyó.