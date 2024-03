Ceppelini califica de “vergüenza” no ganar con Nacional: “Al hincha, pedirle disculpas”

Atlético Nacional no ha logrado salir de su mal momento deportivo. El conjunto antioqueño viene de perder con Boyacá Chico en la duodécima jornada de la Liga y comprometió aún más sus opciones de clasificar a los cuadrangulares finales del primer semestre.

El equipo verde es penúltimo campeonato con 10 puntos de 33 posibles, balance realmente flojo. En cuanto a sus cuentas, prácticamente debe ganar lo que le resta (siete partidos) para mantenerse con vida. Cualquier otro resbalón lo deja sin chances, así que la obligación y la presión es absoluta.

En la previa del duelo del próximo domingo frente al Deportivo Pasto (6:10 de la tarde), el entrenador Pablo Repetto y el volante Pablo Ceppelini hablaron ante los medios de comunicación sobre los objetivos de cara a lo que viene. Ambos coincidieron en que al calendario solo le restan finales y que no meterse a las finales sería un fracaso rotundo.

Repetto confía en la remontada

“Esto es un desafío para todos los que hacemos parte de Atlético Nacional, hay que estar juntos y luchar para salir de este momento”, sentenció el estratega uruguayo, respecto a la crisis de resultados. Y es que bajo su gestión, el grupo suma un empate de local ante Atlético Bucaramanga y la mencionada caída en Tunja.

Pablo Repetto: “A partir de crecimiento en el juego, llegarán los resultados”.



https://t.co/GQNe5WQnDx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 20, 2024

Asimismo reconoció que a partir de la mejoría en el juego “llegarán los resultados” y por ello trabaja día a día con su cuerpo técnico para corregir los errores defensivos. En dicho sentido, reconoció que se han estado “evaluando y viendo” jugadores de las divisiones menores para darles la oportunidad.

“Seguimos evaluando y viendo a jugadores de las inferiores, y si están a la altura, tendrán minutos en el primer equipo... Nosotros vinimos con un contrato de dos años, apuntando a ganar, mejorando en el día a día”, sentenció.

Finalmente se refirió a la desgastada relación con la hinchada: “Uno entiende el malestar de hincha, lo único que te hace grande es ganar. El camino que debemos transitar es estar todos juntos, confiar y apoyar al jugador”.

Ceppelini expresó su molestia

“No entrar a los ocho sería un gran fracaso para Nacional, pero estoy convencido de que vamos a entrar. Estamos trabajando para revertir esto. Hay un grupo espectacular que trabaja todos los días con muchas ganas”, sentenció el futbolista uruguayo, quien suma ocho apariciones en lo corrido de la temporada y un solo gol.

Si bien reconoció que “las rachas negativas no son para siempre”, fue claro al manifestar que la caída con Chicó los dejó “muy enojados” debido a que al interior del grupo consideraban que dicho partido “podíamos haberlo ganado 3-0, 4-0”.

En este orden de ideas, le pidió “disculpas” a la afición porque sienten “vergüenza de no poder darles una victoria” y de paso les pidió apoyo de cara a lo que viene: “Necesitamos el apoyo de la hinchada. El nuevo cuerpo técnico tiene un método de trabajo excelente. Tengo la confianza de que nos vamos a meter entre los ocho. Es difícil, pero con el grupo que hay, los partidos que tenemos por delante y ganando el domingo, vamos a tomar otro aire en la camiseta”.

Finalmente reiteró su compromiso con la institución y como prueba de ello reveló una situación física que prefirió callar para apoyar al equipo: “Me gusta estar en los malos momentos. Ante Nacional de Paraguay me fisuré una costilla y no dije nada porque no quería dejar al grupo tirado. No es excusa, afortunadamente ya me recuperé”.