Pablo Repetto propone una solución para mejorar la relación con los hinchas de Nacional

Pablo Repetto busca un cambio profundo en Atlético Nacional. El entrenador uruguayo, que fue oficializado el pasado 28 de febrero, habló en conferencia de prensa sobre los cambios que ha empezado a implementar en el equipo durante estas casi dos semanas de trabajo y resaltó los puntos a mejorar y mantener del pasado duelo frente al Atlético Bucaramanga.

Repetto, de 49 años, se refirió además a casos puntuales de la nómina, como el nivel de sus compatriotas Agustín Álvarez Wallace y Pablo Ceppelini, así como el de Jefferson Duque y Eric Ramírez. Adicional a lo anterior, indicó que la falta del gol radica en la confianza de sus delanteros, recordando que el club suma cinco partidos consecutivos sin ver cara a puerta, entre Liga y Copa Libertadores.

Con la mente puesta en el partido de Tunja 💪🏼⚽️💚#EntrenamientoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/gFTFtubGr9 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 13, 2024

“Estamos implementando nuestra metodología de trabajo y entrenamientos. Intentamos tener intensidad, para que el equipo sea protagonista y pueda tener un ritmo importante y a partir de eso poder tener una mayor frecuencia en la tenencia de balón y crear situaciones de gol. Todo lleva un tiempo,... Esperamos que el equipo pueda reflejarlo en el terreno de juego. No estamos contentos con el resultado del partido pasado, pero vi un equipo que me ilusiona”, explicó el estratega.

Finalmente, Pablo Repetto se refirió a la complicada relación que tiene la institución antioqueña con sus hinchas, quienes en reiteradas oportunidades han mostrado su inconformismo con la directiva. Tanto así que se han ganado sanciones de la Alcaldía y Dimayor por su comportamiento.

En este orden de ideas, el DT propuso una solución para que todos empujen hacia el mismo lado.

Presente de Atlético Nacional

Búsqueda de una base para el once titular

“Estamos evaluando día a día y tratando de sacar conclusiones para ver cuál es el mejor once para cada uno de los partidos. Estamos buscando un equipo base. A partir de los rendimientos se van a ir consolidando algunos jugadores y otros pueden ir cambiando”.

La clasificación aún es posible

“Hay que buscar soluciones para que en esas nueve fechas que quedan lograr lo que parece difícil, pero no está lejos de las posibilidades. Matemáticamente tenemos chances, nos vamos a aferrar a eso. Nacional tiene una historia que lo obliga a que cada fin de semana se busquen los tres puntos y lograr lo máximo que es lo que queremos siempre”.

Solución a la problemática de los hinchas

“Yo recién llego al club y no tengo un conocimiento de cómo son las situaciones. Estoy recién viendo lo que pasa. Yo estoy abierto. La hinchada es fundamental y más en un equipo como Nacional, que tiene una masa gigante de hinchas. Ojalá la hinchada se acerque un poco a eso, a empujar al equipo. Si hay que tener un diálogo que sume al equipo sin duda lo haremos. Bienvenidos sea el diálogo, va a ser muy positivo para todos, jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Todos somos parte de lo que es el club”.

Casos puntuales de la nómina

Situación de Agustín Álvarez Wallace

“Es un jugador que tiene buen pie, con recorrido y que puede hacer el doble cinco con Mejía como lo hizo, alternándose en la parte ofensiva. En eso tienen libertad de que uno se pueda soltar y el otro quedarse, siempre dando equilibrio. En eso estamos con ellos dos que fueron los que jugaron, pero también con Sierra y Duque, que tienen características diferentes. Evaluamos día a día y cada uno se va ganando el lugar”.

Los atacantes y la falta de gol

“Más que lo táctico, es importante la confianza. La idea se va a ir afianzando con el trabajo y los entrenamientos, pero es clave la confianza. Jugamos con Bucaramanga que es el menos goleado y generamos algunas ocasiones. Estaría más preocupado si no hubiéramos generado. (Jefferson) Duque no se va a olvidar de hacer goles, (Eric) Ramírez también, (Pablo) Ceppelini es un jugador que aporta gol. Tenemos jugadores, pero es fundamental que el equipo esté bien ofensivamente y le dé las posibilidades a los delanteros de tener opciones claras. Hay que tener confianza, ese es nuestro trabajo”.

Rotaciones Vs. Formar una base

“Nosotros vamos evaluando qué es lo mejor, estamos buscando un equipo base. No va a haber muchos cambios respecto al equipo que usamos otro día. Queremos consolidar las cosas buenas que se vieron. Se defendió bien y hay que rescatarlo positivo, pero también está lo que no nos tiene contentos del frente de ataque, tenemos que mejorar en esa faceta que nos faltó el otro día. Un equipo no puede tener buen rendimiento rotando y cambiando constantemente”.