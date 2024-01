Franco Armani reveló por qué no piensa en un regreso inmediato a Nacional

La hinchada de Atlético Nacional se ilusionó con el posible regreso de Franco Armani a la institución ante la salida de Kevin Mier. Si bien hubo rumores de supuestos acercamientos entre las partes, el arquero se encargó de ponerle fin a esas especulaciones en una entrevista concedida con el medio TyC Sports, en el que aclaró la situación.

El portero de 37 años manifestó que nunca se pensó dejar River Plate y que su intención siempre ha sido cumplir a cabalidad con el contrato que firmó en 2022 con el cuadro millonario. Asimismo, aseguró que “el fútbol da muchas vueltas”, cuando se le preguntó por la opción de Nacional.

“La realidad es que el año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad o no en River. Que me quería un equipo, que me quería otro... Y todavía me quedaba un año de contrato en la institución. No tenía pensado salir de River, es la realidad, mi cabeza siempre estuvo acá”, señaló Armani.

“En un momento manifesté, llegando acá, que la idea era retirarme en Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto hoy en día poder estar acá, disfrutar de River, del gran grupo que tenemos, al hincha, el estadio nuevo que tenemos... Siempre fue quedarme acá. Mi cabeza nunca estuvo en otro lado que no sea estar en River”, agregó al respecto.

Así las cosas, se descarta el regreso de Franco Armani por lo menos para el presente mercado de pases y quizá para el próximo también. Pues cumplirá con su contrato en River que vence en diciembre del 2024.

Por su parte, el conjunto antioqueño sigue en búsqueda de un portero que supla la baja de Kevin Mier, quien ya fue presentado en Cruz Azul de México. Wuilker Faríñez estuvo cerca de sumarse como refuerzo, pero finalmente descartaron su fichaje porque no estaba en condiciones de jugar de inmediato por su larga inactividad producto de una lesión.