Cataño: Aunque mucha gente vea imposible la Libertadores, podemos lograr cosas importantes

Millonarios ya conoce su camino en la Copa Libertadores 2024. Luego del sorteo realizado en territorio paraguayo, el equipo capitalino quedó sembrado en el Grupo E junto a Flamengo de Brasil, Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile. Rivales de nivel, pero ante los que se puede esperar una clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Justamente al respecto habló Daniel Cataño en El Alargue de Caracol Radio. El volante antioqueño dio detalles de cómo tomó el grupo el sorteo de la Conmebol, sentenció que el objetivo de avanzar a los octavos de final ya está trazado e indicó que llegan con suma motivación al certamen.

Asimismo se refirió al complicado presente en Liga, el cual puede ser determinante en la Copa: “Nosotros hemos tratado de estar optimistas, el grupo lleva dos semanas en las que en la interna lo hemos visto diferente. El partido contra Envigado, el hecho de no perder, fue algo rescatable para nosotros. Simplemente estamos buscando esa victoria que nos permita volver a tener esa sensación, que nos permita volver a sentir eso a lo que normalmente estamos acostumbrados y que nos ayude a ganar confianza... Ya es el momento de sumar de a tres, no solamente pensando en la Liga sino también en lo que se viene de Copa Libertadores”.

Finalmente, Cataño se refirió a Flamengo, sin lugar a dudas el rival más complicado del grupo. Por un lado, expresó su respeto ante una institución gigante para el continente e incluso recordó la vez que lo enfrentó con Deportes Tolima; pero también, se mostró emocionado por enfrentar a un rival de semejante nivel y reconoció que el duelo en Bogotá puede ser crucial por la altura.

Se viene la Copa Libertadores

Preparación mental

“Obviamente es Copa Libertadores, es un torneo que es bastante complejo, muy disputado, altamente competitivo. Uno lo mira desde la parte motivacional, de la emoción. Es un grupo accesible para nosotros. Respetando a Palestino y Bolívar, son dos rivales que pueden ir bien en sus ligas, que normalmente pueden competir este tipo de torneos, creo nosotros podemos estar a la altura de hacer un buen grupo. Flamengo es un rival de los grandes del continente, pero nosotros en la interna, o por lo menos Daniel Cataño, pensamos que es un grupo que se puede disputar, que se puede competir y es lo que vamos a intentar. Se empezó a manejar ese lenguaje, de que lo podemos sacar adelante”.

Se puede soñar en grande

“Con los que nos ha estado pasando y cuando ya nos sentamos a hablar más tranquilos en el comedor o en nuestros momentos, a veces nos reunimos y decimos que quizás Dios nos está preparando, quizás Dios está limpiando algo en nosotros que necesita quitar para poder hacer una buena Copa Libertadores. Todos sabemos lo que significa la Libertadores en este momento para nosotros, para la hinchada, para el profe. Nosotros simplemente queremos estar a la altura. Es un torneo competitivo, pero creemos en que hay un Dios de imposibles. Aunque la gente y muchos lo vean como algo imposible, yo creo en ese Dios que me ha sostenido hasta el día de hoy y sigo creyendo, con fe, de que podemos lograr cosas importantes paso a paso, con trabajo, con la misma humildad y con el apoyo de la hinchada, que es vital y muy importante para nosotros”.

Flamengo, un rival de respeto

Motivación por enfrentar a un gigante

“Hace poco tuve la oportunidad de enfrentarlos, cuando jugaba para Tolima, y veníamos de un momento muy difícil, sobre todos en lo personal como ya todo el mundo sabe. Nos tocó enfrentarnos a un Flamengo contra el que nos vimos mal, no fuimos capaces de superarlo, luego de haber pasado un grupo difícil. Este tipo de partidos lo motivan a uno y lo hacen ilusionarse, le ponen la mente a divagar un poco y a soñar de que se pueden hacer grandes cosas. Uno se imagina nuevamente jugando en el Maracaná, uno se imagina un Campín lleno cuando les toque venir acá, que la ciudad vuelva a recibir este tipo de partidos. Nosotros solamente queremos estar acorde al momento, estamos tratando de levantar en Liga, para que en estas últimas fechas que nos quedan, antes de Libertadores, poder llegar con esa motivación y esa esperanza de poder sacarlo adelante”.

Hay que aprovechar la altura

“Nosotros sabemos que los equipos brasileros, por lo general, le tienen respeto y un poco de temor a la altura, pero es algo de lo que no nos podemos confiar porque nosotros ya lo vivimos. El año pasado tuvimos una llave con Atlético Mineiro, en la cual no le pudimos sacar el provecho a la altura. La eliminación de la Copa Suramericana la perdimos en Bogotá, un partido que jugamos contra América Mineiro, otro equipo brasilero, y tampoco fuimos capaces de ganar, era un partido que necesitábamos ganarlo. Digamos que la altura es un factor importante, pero no lo es todo y a eso es a lo que le tenemos que apuntar. Si queremos aprovechar y sacarle provecho a la altura, tenemos que hacerlo ganando. Sí, los equipos vienen, sufren, les cuesta, pero si no tratamos de imponernos y no tratamos de sacar los tres puntos, sabemos que la Copa Libertadores es difícil. También nos va a tocar remar en ciudades que también van a ser difíciles para nosotros”.

Hay que salir del mal momento en Liga

Gamero es como un padre para los jugadores

“Le puedes preguntar a cualquiera del grupo o a alguien que haya trabajado con el profe, él es una persona muy respetuosa y es algo que nosotros rescatamos. Es una persona que siempre está muy bien puesta, es difícil verlo salido de, como se dice, la ropa y eso para uno como jugador es importante. Obviamente, él tiene sus momentos donde también habla o dice lo que tiene que decir, de la forma que lo tiene que decir, pero nosotros somos un gran grupo. Hemos creado una familia, entonces todo eso lo hemos sabido asimilar. El día de Jaguares no nos estaba regañando, simplemente nos quedamos hablando como grupo y durante la semana lo que hemos tratado es trabajar porque todos anhelamos esa victoria, que nos puede dar ese aliento para enfrentar lo que queda del torneo”.

Problemas por las lesiones

“Si vamos a hablar de eso, ya tendríamos que entrar en temas que a mucha gente no le gusta, que le molesta, pero que a veces se tiene que volver a decir de una u otra forma: el estilo de nuestro torneo. Esto repercute mucho en ese tipo de de situaciones, que no solamente está viviendo Millonarios, porque ahorita estamos acá y podemos mirar los lesionados y la bajas que hemos tenido, pero miras al Junior y ha pasado por la misma situación, Equidad lo mismo, Nacional, todos los equipos. El fixture y la forma en que se que se programa nuestro torneo es difícil para nosotros físicamente. A nosotros a veces no toca jugar dos y tres veces seguidas en una semana. Ahorita se nos viene la Copa Libertadores, donde vamos a tener que jugar un partido, un viaje, llegar y jugar la liga. Mucha gente dice que en las grandes ligas del mundo se juega, pero no es la misma cantidad de partidos. Si vamos a hablar de ese tema, tendríamos que empezar por ahí; segundo, siempre lo he dicho abiertamente, al fútbol colombiano le falta mucho en cuanto a infraestructuras en los clubes”.