Petro invitó a Mancuso a su oficina en la Casa de Nariño: Van a caer truenos y centellas

Montería

“De cierta forma voy a invitar, si se puede, a Salvatore Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Le voy a proponer cerrar esa historia de la ‘cacería’ contra humildes campesinos”.

Fue así como el mandatario colombiano le extendió una invitación al exlíder paramilitar para que fuera a la Casa de Nariño. Lo hizo desde Montería, la noche del lunes 18 de marzo, donde Petro lidera una nueva de jornada del ‘Gobierno con el Pueblo’.

Previo a sus palabras en la capital de Córdoba, Petro se había pronunciado en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acepta de forma exclusiva el sometimiento de Salvatore Mancuso y asumir de forma preferente y total sus investigaciones tanto como paramilitar, así como ‘bisagra’ entre 1989 y el 2004.

“Me parece excelente esta decisión. Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad. La verdad es la antesala de la reconciliación nacional”, trinó el Presidente.

A lo anterior agregó: “La paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad no a través de la venganza sino a través de establecer la verdad”.

Desde Montería, Petro habló de un encuentro de reconciliación con Mancuso: “El mismo que hace 20 años me hubiera asesinado, hoy quiere tenderme la mano. Eso no se puede pasar por la faja, como si fuera una anécdota de esas que sacan en los noticieros de televisión; eso es un hecho que tiene que ver con la historia. En la historia de Colombia están cambiando cosas y esas cosas nos están llevando a una posibilidad, no digo que 100% certera, pero la podemos tomar y es una era de paz”.