Norma Hurtado denuncia amenazas y acoso tras firmar ponencia para hundir reforma de Salud

Colombia

Luego de acompañar, junto con otros siete senadores, la ponencia de archivo que tiene en aprietos la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima, la senadora del Partido de La U Norma Hurtado denunció que ha recibido amenazas y seguimientos.

“Con preocupación, me dirijo al país para informar que he sido objeto de seguimiento e intimidaciones debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo. Es lamentable que las opiniones, las preguntas y los análisis técnicos que he expresado hayan generado este clima de amenaza y de acoso”, declaró la congresista.

Hurtado aseguró que su responsabilidad en el Senado es la de “ejercer un estudio cuidadoso de las reformas. Opinar, controvertir, analizar e investigar son elementos fundamentales para nuestra labor legislativa y el respeto por la independencia de poderes”.

Por ello considero que “estas intimidaciones hacia mí y hacia mi familia buscan silenciar críticas legítimas y desnaturalizar mi deber legislativo convirtiéndome en objeto de un delito de opinión que no podemos tolerar en el país”.

La U salió a rechazar públicamente estos ataques y también las amenazas denunciadas por el senador Alfredo Deluque. “Hacemos un llamado para que se garantice la seguridad de nuestros congresistas y de sus familias”, concluyeron.