Millonarios: dos bajas sensibles para el clásico ante Independiente Santa Fe

Millonarios no para de sufrir por las ausencias. El cuadro capitalino se ha visto seriamente afectado por las lesiones, mismas que le han impedido al entrenador Alberto Gamero tener su once de gala para la Liga y consecuente a ello los resultados recientes no han sido los esperados.

Justamente sobre esto último, el equipo se encuentra fuera del grupo de los ocho y cuenta con la peor racha en la era Gamero, al sumar cinco derrotas consecutivas. Es por esto que se necesita con urgencia regresar a la senda de la victoria para recuperar la confianza y empezar a escalar posiciones en la tabla. Lo anterior sin mencionar que se avecina el inicio de la Copa Libertadores.

La próxima salida del cuadro albiazul será este domingo a las 2 de la tarde, cuando visite a Envigado en el Polideportivo Sur. De ganar llegará a 14 unidades, se acercará al grupo selecto y de paso podría dejar en positivo su diferencia de gol. La cuestión es que en condición de visitante no logra imponerse desde el pasado 11 de febrero, cuando derrotó por la mínima diferencia a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, jornada que coincide con su última victoria en Liga.

Malas noticias de cara al clásico

Esta semana se confirmaron dos bajas sensibles que tendrá Millonarios para el partido ante Deportivo Cali y el clásico frente a Independiente Santa Fe. Esta vez no son las lesiones, sino la fecha FIFA del mes de marzo. Dos piezas fundamentales del once titular fueron citados por sus respectivas selecciones.

El primer en bajarse de los mencionados encuentros fue Álvaro Montero, quien recibió el llamado de Néstor Lorenzo para los amistosos que afrontará la Selección Colombia en territorio europeo contra España y Rumania. Junto al guajiro estarán como opción para defender la portería Camilo Vargas (habitual titular) y David Ospina.

La segunda baja será Juan Pablo Vargas, cuya citación a la Selección de Costa Rica se hizo oficial este viernes 15 de marzo a través de la cuenta oficial de la Federación. Los dirigidos por Gustavo Alfaro disputarán el repechaje de la Copa América frente a Honduras y días después tendrá un amistoso con Argentina, vigente campeona del mundo.

Así las cosas, la ausencia de Montero será suplida por Diego Novoa, quien ha disputado cuatro partidos en lo corrido del semestre y ha recibido cuatro goles; mientras que Vargas será reemplazado por Jorge Arias, quien a pesar de estar expulsado puede actuar por la convocatoria del costarricense.