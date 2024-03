Linda Caicedo, escogida la mejor jugadora del mes en España

El Real Madrid femenino con Linda Caicedo en su alineación pasan por un buen momento en lo que va del año. La jugadora de 19 años fue seleccionada como la ‘Jugadora Cinco Estrellas’ del mes de febrero.

Este premio es otorgado por la organización de la Liga femenina y patrocinado por Mahou-San Miguel, marca de bebidas alcohólicas española. Asimismo, es la primera ocasión en que Caicedo se lleva este galardón desde que llegó al club madrileño, con el cual ha tenido presentaciones bastante destacadas.

“Es la primera vez que lo recibo y me hace muy feliz. Agradecer al club, a los aficionados y obviamente a mis compañeras, que sin ellas no sería posible todo esto. Es un nuevo premio individual y ahora a seguir con esta racha de aportar lo mejor al equipo”, expresó Caicedo al haber recibido este particular trofeo.

El encuentro anterior del Madrid fue ante el Sevilla, en el cual se llevaron el triunfo con anotación de la campeona del mundo, Olga Carmona. En este enfrentamiento, Linda alineó como titular por el costado izquierdo y jugó 82 minutos, luego de ser sustituida por Maite Oroz.

La próxima salida del Real Madrid por la Liga profesional femenina será ante el Eibar en condición de local, el próximo sábado 16 de marzo a las 2:00 PM (hora Colombia).

La colombiana dio sus sensaciones previo a este partido que se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano, escenario alterno del equipo ‘merengue’. “El partido contra el Éibar es difícil. Sabemos que es un equipo bastante complicado, pero lo afrontamos con la racha de querer ganar, competir y terminar la temporada de la mejor manera”.

Actualmente, el equipo blanco es segundo en la tabla de posiciones con 46 puntos, a nueve del líder Barcelona, con 55, y con seis de ventaja respecto al tercero, Levante, con 39 unidades.