Leonel Álvarez sobre las polémicas decisiones arbitrales: “No queremos que haya tragedias”

En medio de la rueda de prensa previo al partido ante Águilas Doradas, Leonel Álvarez se detuvo para criticar y reflexionar sobre el presente del arbitraje en Colombia. Quizás este semestre es el que más han protagonizado los jueces, pero no por su orden y presencia en la cancha, sino por tomar controvertibles decisiones en lo corrido de la liga colombiana.

Leonel mostró su preocupación por los visibles errores de los diferentes árbitros, que son programados por la Comisión Arbitral. “Yo creo que es bueno que le pongamos cuidado a esto. Esto no es un juego. Seguramente alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero esto sí hay que evaluarlo. A mí la verdad me preocupa mucho porque no queremos que haya tragedias en los estadios”, dijo el antioqueño.

Si bien hay jueces que se destacan por hacer bien su trabajo de impartir justicia, cabe decir que el presente-futuro de los colegiados es preocupante. El experimentado entrenador declaró que “son más los buenos, pero hay otros que sí le da pena a uno. Que reciban un castigo y más cuando no han actuado de buena manera”.

Se vale equivocarse, ¿pero tantas veces?

Aunque errar es una acción natural de los humanos, un patrón continuo de errores ponen en tela de juicio el profesionalismo de los encargados de pitar en los diferentes escenarios deportivos de Colombia. Sobre esto, el entrenador de 58 años dijo:

“¿Qué somos seres humanos y nos equivocamos? Y está bien que usted se equivoque una vez, dos veces y tres veces. Pero seguido, no. Entonces yo puedo enumerarte alguna situación ... Andrés Rojas estuvo en el VAR de Medellín vs Pereira. Hubo un penal clarísimo, y mira que le estoy diciendo que tenemos bienestar, vamos de primeros. Estuvo en el VAR, y aquí estuvo el partido con Junior. Entonces pongámosle cuidado a esto. Es que esto es serio, esto es serio, y les están dando todas las herramientas, los están capacitando, pero hay gente que no. El coco no le da, no le da”.

De acuerdo con las declaraciones de Álvarez, todos juegan un rol en toda la esfera llamada fútbol, y apunta a que cada quien debe cumplir con su tarea, especialmente jugadores, cuerpos técnicos y árbitros.

“A cada uno que nos compete, tenemos que hacer nuestro trabajo. Como el hincha venir a apoyarnos, a llenar el estadio porque su equipo está bien. Es más, sin estar bien los equipos, muchos hinchas acompañan porque son hinchas de corazón. Entonces cada uno va haciendo su trabajo, ellos (los jugadores) se preparan bien para tener buenas presentaciones”, añadió.

Para finalizar, el entrenador concluyó que hay jueces a quienes la parte mental les cuesta, y se nota por ciertos gestos a la hora de tomar decisiones. “También los árbitros se preparan para tener buenas presentaciones, pero hay unos que no les da la parte mental, entonces tenemos que tener cuidado con esto y saber qué clase de partido nos estamos jugando. Acá nos estamos jugando una clasificación. Queremos que sea un arbitraje correcto como debe de ser y nosotros desde luego desde la raya ayudarles a ellos también”.