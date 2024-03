Bacca, polemico: “La gente no da valor a Luis Díaz porque es costeño o jugó en Junior”

Carlos Bacca habló en atención a los medios, sobre lo que debe implementar el fútbol colombiano para mejorar en muchos aspectos. Uno de los temas que más mencionó fue el de creer y apostar en el talento local. Asimismo, el capitán del Junior de Barranquilla alzó la voz por lo que ha sucedido en los últimos días con los entrenadores en las ruedas de prensa. Expresó que en esos espacios se debe hablar de fútbol o de lo que sucedió en el juego, no de cuestiones ajenas al deporte.

“Aquí se viene a hablar de fútbol, a veces los periodistas, no puedo generalizar, pero hacen preguntas para buscar un conflicto o para sacar un titular, pero ojalá vengamos a la rueda de prensa para hablar de fútbol. Que este equipo se paró mejor, qué piensa de la táctica de ellos, cómo piensa mejorar. He visto las ruedas de prensa como la del profe del Real Cartagena y la del profe Farías, uno no es ajeno a eso. No entiendo por qué no preguntan de fútbol, nosotros, a pesar de que somos futbolistas, somos seres humanos y nos duelen las críticas”, sentenció el delantero atlanticense.

Bacca pidió dar más valor y disfrutar a Luis Díaz

El delantero de 37 años, que tuvo un gran paso por el fútbol europeo en equipos como Sevilla, Villarreal o AC Milán, defendió a Luis Díaz, quien recibió críticas luego del compromiso entre Liverpool y Manchester City por la Premier League. Luego de que desperdiciara dos opciones claras de gol, que significaron la perdida del liderato de la Premier. Bacca aseguró que el aficionado y el espectador siempre se queda con lo malo y no valora lo que hizo durante todo el juego.

“Estamos orgullosos de tener a un colombiano en la élite, que se codea con los mejores, como es Lucho Díaz. La gente no le da el valor porque es costeño o porque jugó en Junior, pero Luis Díaz representa a Colombia. Nos debemos sentir orgullosos que en el partido más importante del fin de semana haya un colombiano, pero nosotros lo que hacemos es criticarlo porque botó un gol, siempre vemos el lunar negro. Podemos decir que botó el gol, sí, es humano, pero porque no le valoramos todo lo que hizo y lo que le aportó al equipo, miremos cosas positivas. Disfrutémoslo y valorémoslo”, afirmó Bacca.

Luis Díaz está siendo uno de los jugadores más importantes en Liverpool, en la Selección Colombia también es fundamental por su desequilibrio. Carlos Bacca señaló que es momento de disfrutar su gambeta y no caer en regionalismo. “Luis Díaz es colombiano, representa a toda Colombia”, finalizó el delantero.