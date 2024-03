El alcalde José Luis Bohórquez no respetó la ley: abogado demandante

Tunja

En diálogo con Caracol Radio el abogado Jhon Anderson Valderrama Lombana se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de acoger su solicitud y suspender al alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez.

José Luis Bohórquez tomó posesión como alcalde del municipio de Duitama el pasado 29 de diciembre de 2023 / Foto: Suministrada. Ampliar

Hay revuelo político por la decisión del alto tribunal que saca de su cargo al alcalde del Pacto Histórico, quien el pasado 29 de octubre había ganado las elecciones con 12.843 votos superando por apenas 182 votos al candidato del Partido Liberal, Alexander Serrato.

Los abogados José Luis Valenzuela Rodríguez y Jhon Anderson Valderrama Lombana interpusieron una demanda por presunta doble militancia en la modalidad de apoyo contra el alcalde, Bohórquez y habían solicitado una medida cautelar, que en diciembre pasado negó el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Esto dijo sobre la decisión que les terminó dando la razón. “La recibimos gratamente, porque demandar a un alcalde no es fácil, pues en redes sociales se dice cualquier cosa, pero nosotros siempre convencidos de que teníamos la razón porque estamos siguiendo los lineamientos del Consejo de Estado, el Tribunal de Boyacá tiene que decretar la medida porque así se lo ordena su superior jerárquico”.

Aseguró que ahora le toca al tribunal actuar. “Estamos convencidos de que el Tribunal va a tomar la decisión que corresponde en derecho y es la suspensión del acto de elección del alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez”.

Recordó el abogado demandante que, “en diciembre el Tribunal Administrativo de Boyacá no tomó ninguna decisión porque dijo que había que profundizar un poco más y en el Auto del Consejo de Estado le dice venga hay apoyo y lo importante es que hace referencia a todas las pruebas y que esas mismas pruebas son las que están aportadas dentro de la demanda y el Consejo de Estado dice aquí hay apoyo”.

Este viernes 15 de marzo se cumple una etapa más dentro del proceso de doble militancia en la modalidad de apoyo, según el abogado. “Hoy es el plazo máximo para presentar los alegatos de conclusión, pero una cosa es el proceso y otra es la medida cautelar. Lo primero que debe hacer el Tribunal Administrativo de Boyacá antes de tomar una decisión de fondo es decretar la medida cautelar, nosotros creemos que a principios de abril el Tribunal va a notificar a José Luis Bohórquez y será el gobernador el que encargue a un alcalde”.

El futuro de la ciudad de Duitama son elecciones atípicas

El abogado Jhon Anderson Valderrama Lombana se refirió al trámite necesario que debe llevar el proceso. “Por todo el tema procesal que maneja el Consejo de Estado y como viene semana santa, el Tribunal Administrativo de Boyacá enviará oficios a la Registraduría y al Consejo de Estado y ellos son los encargados de notificar a José Luis Bohórquez la suspensión provisional y serán cinco partidos, los que integraban el Pacto Histórico en Duitama, Unión Patriótica, Colombia Humana, Polo Democrático, Esperanza Democrática y MAIS los que se tendrán que poner de acuerdo y enviar una terna al gobernador, Carlos Amaya, para que designe un alcalde encargado”.

No todo vale

El abogado demandante, Jhon Anderson Valderrama Lombana advirtió que, “es un principio de la vida, el fin no justifica los medios”.

Considera que ellos lo que hicieron fuer verificar que se estaba violando la ley. “Nosotros como abogados demandantes con el doctor José Luis Valenzuela lo que hacemos es observar que existen unas violaciones a la ley y nadie, puede estar por encima de la ley”.

Y señala, “uno lee que la democracia se tiene que respetar, sí claro, pero el principio de la democracia es que se respete la ley, si no se respeta la ley, no se respeta la democracia. El alcalde José Luis Bohórquez a nuestro entender no respetó la ley.