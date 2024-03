Millonarios pierde un nuevo jugador por los próximos tres partidos

En medio de la crisis de resultados que atraviesa Millonarios en el presente campeonato, registrando cinco derrotas consecutivas que lo tienen en el puesto 15 de la tabla de posiciones a 5 unidades del octavo puesto, el equipo de Alberto Gamero continúa sufriendo bajas sensibles en su nómina.

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer en su más reciente resolución que sancionó con tres fechas al defensa Jorge Arias. Muchos no se percataron que al final del pasado encuentro ante Jaguares en Montería, el árbitro Luis Delgado le enseño la cartulina roja a Arias por un fuerte reclamo.

“Por ser culpable de conducta incorrecta frente a oficial de partido (emplear lenguaje ofensivo)”, informó el Comité sobre la sanción al defensa vallenato de 31 años, quien se perderá los juegos ante Envigado, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe; a menos, claro está, que algún de Millonarios fuera convocado a los próximos amistosos de la Selección Colombia.

Esta nueva baja se produce en una zona bastante sensible para el equipo capitalino, dado que ya no cuenta con Omar Bertel y Samuel Asprilla por lesión y, aunque ya recibió el alta médica, no ha podido volver a tener a Danovis Banguero.

Más ausencias en Millonarios

Además de Arias, Alberto Gamero aún no podrá contar con sus delanteros Leonardo Castro y el argentino Santiago Giordana. El cuerpo técnico continúa a la expectativa de poder recuperar al capitán David Mackalister Silva.