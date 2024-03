Yoreli Rincón y su fuerte crítica a Millonarios: “No tiene con qué pelear en Libertadores”

Yoreli Rincón, jugadora de Atlético Nacional y columnista de El VBar Caracol, criticó duramente en el programa la actualidad de Millonarios de cara a su estreno en la Copa Libertadores 2024. La talentosa volante considera que el equipo azul no tiene “con qué pelear” en el torneo.

“El proceso de Millonarios amerita que realmente ya hagan algo importante en campeonato internacional y es lo que está esperando el hincha, pero no tienen las condiciones para pelear ahorita esto”, comentó Yoreli al ser cuestionada por los dos representantes del país en fase de grupos.

Al respecto, añadió: “para mí, Millonarios no tiene las condiciones, porque, uno, los jugadores que ya se han estado recuperando, no han estado en el nivel que estábamos habituados verlos y no hay quien haga goles en Millonarios en este momento, por cuestiones de lesiones. Millonarios, para mí, no tiene con qué pelear y creo que se puede excusar un poco de ahí”.

Entretanto, Yoreli Rincón aseguró que ve al Junior en una mejor situación para competir en la Copa. “Junior hizo una inversión muy grande y fueron claros desde un inicio para qué hicieron la inversión y fue para pelear la Copa Libertadores, no tiene una excusa Junior si no pasa al menos la ronda. Ya de ahí adelante es muy difícil con quién te toque”.

Para la futbolista de Nacional será un fracaso que ninguno de los equipos supere la fase de grupos. “Para los dos sería un fracaso, pero siento que uno tiene con qué excusarse más”.

Este lunes, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta semana quedarán definidos los 32 equipos clasificados al certamen continental.