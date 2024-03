Alberto Gamero no se rinde en Millonarios: “Yo tengo mucha fuerza y mucha motivación”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, aseguró estar con la fuerza y la convicción necesaria para seguir peleando por revertir el mal momento que atraviesa el equipo capitalino. Los azules registran cinco derrotas consecutivas y se encuentran a cinco puntos del grupo de los ocho mejores.

En diálogo con ESPN, el entrenador fue autocrítico, reconoció que el equipo ha venido cometiendo errores y algunos jugadores han tenido bajones en su rendimiento; no obstante, confía en sus dirigidos para pelear por la clasificación y mejorar el panorama de cara a la Copa Libertadores.

El balance de Millonarios

“En la vida pasan cosas que uno a veces tiene que aceptar y lo que es, es buscar la fórmula que no siga pasando. Esos son momentos que pasan los equipos y mucho más los equipos grandes, son momentos en los que hay que tener paciencia, sabiduría y buscarle la comba al palo”.

Errores defensivos

“Casi que los últimos goles que nos hacen a nosotros es que nos cogen a nuestros centrales parados en la mitad de la cancha. Eso también sale producto de un mal ataque que hacemos. La realidad es esa, donde hemos tenido esa mayor dificultad de crear las opciones más claras, pero también hemos dado esa posibilidad a los rivales... nos llegan dos, tres, cuatro veces y nos hacen uno o dos goles, no nos perdonan”.

Autocrítica ante Jaguares

“El partido más flojo, yo se lo dije a mis jugadores, el partido más flojo de estos cinco partidos que hemos perdido, ha sido el de Jaguares. Ese es un partido flojo donde no tuvimos opciones claras de gol. Pero ahí es a lo que siempre voy, Jaguares nos llegó tres veces y nos hace dos goles, ahí es donde nosotros vamos a tener que buscar el equilibrio, ese es el equilibrio que tenemos que buscar y seguro que lo vamos a conseguir”.

Sigue peleando en Liga

“Hoy estamos todavía en la Liga, la Liga nos tiene que dar a nosotros esa regularidad para llegar a la Copa. Todavía faltan ocho partidos de esta Liga. La Copa todavía faltan 20, 25 días. Es enfocarnos en estos partidos, las posibilidades están, los puntos están, lo que hay es que mejorar el rendimiento del equipo”.

Nivel de los jugadores

“Nosotros no vamos a buscar responsables, hay que buscar es soluciones. Venir hoy a decir, es que tengo lesionados y de pronto el bajo nivel de los jugadores. Hoy nosotros tuvimos una conversación muy larga y, como le dije a ellos, nosotros no vamos a buscar culpables, vamos a buscar es soluciones. Estando los jugadores en un nivel bajo, estando con lesionados, pero hay que buscar soluciones, esto es Millonarios. Vamos a mirar esta semana quién de los lesionados nos pueden rehabilitar y qué jugadores vamos a tener disponibles. Ese ha sido un tema de este primer semestre donde hemos tenido inconvenientes, para nadie es un secreto”.

La conformación de la nómina

“Hoy estamos nosotros con una nómina corta, porque tenemos jugadores lesionados. Nosotros no pensábamos que Bertel se nos iba a lesionar; Castro y Giordana están lesionados, con molestias; Macka viene lesionado; se me lesionó en un momento Pereira y Vargas que no jugaban. Nadie estaba con ese pensamiento y con esa idea de que se nos van a lesionar. Nosotros, con el equipo completo y sin lesionados, tenemos un muy buen equipo”.

Se siente con fuerza

“El día a día de nosotros es el día a día alegre. Este equipo motiva, yo tengo mucha fuerza, mucha motivación con este equipo. Es un equipo que motiva, que cada vez que yo llego a un entreno llegó con una gran motivación, con una gran alegría, es lo mismo que un matrimonio. Un matrimonio, si tú estás feliz con tu señora, nunca te vas a aburrir, hay felicidad. Yo con este equipo, porque tengo muy buena relación con los directivos, tengo muy buena relación con los jugadores y hay muy buena relación con parte de la hinchada, parte de la prensa, no son todos, yo me siento con mucha fuerza, con mucha motivación. Lo que sí queremos es salir de este momento, estos momentos solamente lo viven los grandes equipos, estos momentos en un equipo chico es normal, pero en un equipo grande, no. Seguro que vamos a salir, nosotros hace mes y medio, dimos una vuelta olímpica aquí en El Campín, y si tú sacas los cinco partidos que hemos perdido, antes de estos cinco partidos, llevábamos 11 puntos y estábamos de cuartos, estábamos bien. Lo que si quiero es que mi grupo tenga esa tranquilidad y que también tengan esa autocrítica, porque el más crítico del equipo soy yo. Este es un grupo que es autocrítico, que sabe que tiene que mejorar, que sabe que estamos cometiendo errores y un grupo que sabe que tiene un buen equipo”.

La pretemporada

“Hablar esto hoy, es como quien dicen por ahí, buscar excusas, pero que bueno que tú lo digas, no es solamente Millonarios. En Colombia, a veces, los equipos que mejor se pueden preparar, son los equipos que quedan eliminados. Tienen mucho tiempo para hacer una parte física, reacondicionamiento, llegar en enero, seguir su parte física, a veces pasa eso”.

Los objetivos siguen siendo los mismos

“Eso es lo de nosotros, hay 24 puntos y nosotros no podemos hacer a un lado la Liga, tenemos que tener esa gran responsabilidad, ese compromiso de que nosotros también queremos estar en estos cuadrangulares, este grupo se acostumbró a esto. Nosotros llevamos seis cuadrangulares consecutivos, que Millonarios nunca lo había hecho y vamos a pelearlo, hay equipo, hay ambiente, vamos a buscarlo”.