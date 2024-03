Jueves 14 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia voceros de Dignidad cafetera descartaron por ahora la realización de un paro cafetero nacional ante la crisis de viven los caficultores que están produciendo a pérdida, sin embargo, anuncian plantones regionales

Con más de 400 cafeteros de diferentes departamentos del país se llevó a cabo en el teatro de la Cruz Roja al norte de la ciudad la asamblea nacional cafetera que finalizó con una movilización pacífica.

Uno de los cafeteros asistentes fue Luis Alberto Giraldo Duque de la vereda La Aurora de Manizales quien sostuvo que están en quiebra porque los precios del café están muy bajos, es decir, no tienen rentabilidad.

Llamó la atención del gobierno porque considera no está aportando en nada al caficultor en medio de la crisis que están viviendo en las zonas rurales del país. Reconoció que no existe relevo generacional porque los jóvenes no quieren laborar en las fincas lo que empeora toda la situación.

El director ejecutivo nacional de dignidad agropecuaria y vocero nacional de dignidad cafetera, Oscar Gutiérrez evidenció la crisis que viven los productores por la caída del precio y la falta de políticas por parte del gobierno nacional para mitigar dicha problemática.

El líder cafetero manifestó que como parte de las conclusiones del encuentro es que para el 17 de abril realizarán en varios de los departamentos del país plantones cafeteros para llamar la atención del gobierno nacional y de la federación de cafeteros ante la crisis del sector.

Mientras en Armenia se reunió la dignidad cafetera, en Bogotá los integrantes de la unión de cafeteros de Colombia se tomaron una de las tiendas de juan Valdez y luego protestaron a las afueras de la sede de la federación nacional de cafeteros

El gerente de la federación de cafeteros German Bahamon por dos horas escuchó a los que viajaron a Bogotá como voceros de algunas regiones cafeteros,

sin embargo, a través de la red social X el gerente indicó “Al intentar expresar mis puntos de vista sobre sus preocupaciones (de las que tomé atenta nota) dos líderes del grupo dieron la orden de levantarse de la reunión. Muchos de ellos mismos quedaron sorprendidos por esta decisión. Una oportunidad de construir perdida. Siempre he mantenido la disposición al diálogo cafetero, la cercanía con las regiones, y lo seguiré haciendo con argumentos constructivos”

A través de X el movimiento Unión de Cafeteros de Colombia respondieron y escribieron “Muy cordial la reunión. El detalle es que ante cada ítem usted advirtió no podía hacer nada sin el permiso de los directivos (15). Por ende, era infructífero dialogar con un gerente sin capacidad de decisión. Seguimos atentos a su reunión con los directivos para el factor 88″

El gerente de fedecafe a través de la misma red social se refirió a las protestas en regiones como el Quindío y el Huila y la crisis de rentabilidad y señaló “la sostenibilidad económica de la agricultura cafetera en Colombia está en juego debido a la baja o nula rentabilidad.

Y agregó “En 2024 tenemos buenas expectativas de cosecha, pero el clima nos ha golpeado durísimo, por eso reconocemos la importancia de los anuncios de la Ministra en materia de créditos, especialmente para la renovación de nuestra plantación cafetera y esperamos los detalles del anunciado plan de apoyo a la fertilización que no discrimine regiones. Como sea, los caficultores necesitamos un apoyo contundente en esta coyuntura para mejorar el ingreso. No reconocemos bonanza reciente. Hoy tenemos baja productividad, alta afectación por broca y bajo precio. De no hacer algo contundente se podría configurar una crisis”

German Bahamon escribió además “Propondremos en el próximo Comité Nacional la necesidad de determinar los mecanismos finales para proceder a activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café FEPC con la claridad de que los recursos allí existentes no serán suficientes para atender las necesidades totales”

En Calarcá, la Policía del Quindío capturó a cuatro personas que se hicieron pasar como miembros de la Sijin y cometieron un hurto mediante la modalidad de atraco en el corregimiento de Barcelona.

Y es que la Policía de Calarcá recibió un reporte sobre un hurto perpetrado por individuos que se desplazaban en un vehículo. En respuesta inmediata, implementaron un plan candado que permitió la ubicación del vehículo en la vereda La Bella. Tras detener el vehículo, procedieron a realizar un registro de sus ocupantes, encontrando en su posesión dos teléfonos celulares, prendas de oro y dinero.

El capitán Luis Fernando Grisales comandante Estación de Policía Calarcá indicó que la víctima del hurto identificó estos objetos como los mismos que le habían sido hurtados. Además, relató que los capturados implicados se habían hecho pasar por miembros de la SIJIN para ganarse su confianza, pero posteriormente lo amenazaron con un cuchillo y lo despojaron de sus pertenencias.

La Policía refuerza el plan despertar y presencia institucional en el centro de Armenia por habitantes de calle

Ante las quejas ciudadanas sobre la agresividad de los habitantes de calle en la ciudad, el coronel Pedro José Saavedra, comandante de la policía en el Quindío reconoció que establecen las labores pertinentes con el fin de disminuir la problemática.

Destacó que con el plan despertar en las madrugadas unidades les solicitan que se retiren de las zonas comerciales para evitar afectaciones y puntualmente en la calle real que es la peatonal de la 14 refuerzan la presencia institucional.

Añadió que han llamado la atención con secretaría de Gobierno de que se trasladen a lugares donde puedan asearse y alimentarse, pero muchos no lo quieren lo que no permite un actuar más oportuno.

El otro llamado a los ciudadanos va encaminado a no brindar limosna para no aumentar el consumo de estupefacientes.

Una quindiana que fue adoptada y está radicada en Holanda busca a su madre biológica en la ciudad de Armenia

Se trata de María Antonia Valencia Guzmán quien nació el 27 de noviembre de 1999 en Armenia y el 11 de octubre del año 2000 cuando tenía 11 meses de nacida fue adoptada por una pareja de nacionalidad holandesa Heesakkers Smeijers.

Y es que la madre biológica de la joven quindiana presentaba antecedentes de drogadicción y residencia inestable por lo que fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF como medida de protección.

Actualmente tiene 25 años y está en búsqueda de su progenitora Luz Elida Valencia Guzmán de 58 años ya que no ha podido dar con su paradero porque la abandonó cuando era apenas una bebé.

Además, la joven dio a conocer que en medio de su búsqueda logró encontrar a su hermano Joshua Leandro Valencia Guzmán que reside en Manizales. Vale anotar que quien desee brindar información sobre el caso puede comunicarse al correo antoniavalenciaguzman@gmail.com.

La Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío presentó renuncia a su coadyuvancia en el proceso que se llevaba a cabo contra la constructora Río Espejo y su proyecto Eco-ciudad Galicia en Circasia, tras conocer las explicaciones contundentes sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas y legales de la empresa en el proyecto, según decisiones y recomendaciones del Consejo de Estado.

La renuncia de la Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío, firmada por su vocero Luis Alberto Vargas Ballén fue presentada a la Juez Tercera Administrativa del Circuito de Armenia.

Por su parte, el gerente de la constructora Río Espejo David Urrea manifestó que el proyecto Eco-ciudad Galicia en Circasia retomó su dinámica de construcción, tras el cumplimiento de todas las exigencias legales, y con una nueva licencia de urbanismo.

No hay derecho, ya son tres los incendios forestales que se han registrado en Génova por las mal llamadas quemas controladas

No paran las emergencias en el municipio cordillerano a raíz de las quemas generadas en zona rural que afecta altamente cultivos y la vegetación como tal.

El alcalde Diego Fernando Sicua informó que en las últimas horas se registró un nuevo caso en la finca Rancho Grande de la vereda La Venada donde el reporte preliminar da cuenta de la afectación de dos a tres hectáreas que habría sido causado, presuntamente, por personas inescrupulosas que realizaron quemas en este sector.

Reiteró el llamado a la comunidad a evitar estas prácticas puesto que están prohibidas y en medio de las altas temperaturas pueden desencadenar emergencias mayores.

Enfatizó que la Corporación Autónoma Regional del Quindío está determinando las acciones pertinentes en la zona para determinar el nivel de afectación y con las autoridades investigan los responsables.

Recordó que hace menos de una semana enfrentaron una situación similar lo que refleja la urgente necesidad de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normativas ambientales.

La gobernación del Quindío sugirió a la alcaldía de Armenia que se debe actualizar el presupuesto del proyecto para la construcción del intercambiador vial a desnivel en el sector de bomberos al norte de Armenia

el secretario de Planeación departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, indicó que el presupuesto actualizado a diciembre del 2023, del proyecto, es de $50.000 millones y ahora se deberá actualizar con precios referencia del 2024.

Además, que la gestión predial fue uno de los puntos que se tocaron y concluyeron en la identificación de predios afectados en $4.849 millones, pero no se ha avanzado en la misma, y se requiere continuar en el estudio de títulos y avalúos, revisar la necesidad y la urgencia de la declaratoria de la utilidad pública.

Sobre los estudios y diseños de la fase III de este proyecto, el funcionario recomendó que debe revisar la proyección del tránsito en condiciones de hoy; actualización de matriz, origen y destino.

El 35% de la flota de buses de las empresas de Tinto en Armenia están paradas por falta de conductores, así lo manifestó el gerente de Buses de Armenia, Omar Aristizábal que dijo que esta situación se aumentó luego de la pandemia del COVID

El gerente agregó que si esta situación no se mejora va a ser muy difícil implementar el sistema estratégico de transporte que adelante Amable y cumplir con todas las rutas.

El mejoramiento de infraestructura del hospital de Salento es uno de los proyectos para impulsar ante el gobierno nacional

Recordemos que el gobierno nacional sancionó la Ley 2350 del 5 de marzo de 2024, por medio de la cual la Nación y en Congreso rinden público homenaje al municipio de Salento en su aniversario 180 de fundación.

El alcalde del municipio padre del Quindío, Santiago Ángel Morales se mostró optimista puesto que permitirá agilizar los trámites para hacer realidad las iniciativas.

Destacó que ahora están centrados en la modernización de infraestructura del Hospital San Vicente de Paúl del municipio por la importancia para la asistencia médica con calidad tanto para propios y turistas, así como la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector de Boquía.

En cuanto al teleférico considera es un proyecto que puede establecerse con mayor facilidad gracias a esta ley.

La Universidad del Quindío en alianza con Empresas Públicas de Armenia, EPA, realiza el proyecto: mitigación de olores ofensivos, emitidos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, la Marina de Armenia-Quindío.

La PTAR en mención, es surtida por las aguas de la quebrada Santa Rita, que a su vez contribuye con la descontaminación de las quebradas: Santa Ana, Venus, Cristales y Los Naranjos. El trabajo referenciado persigue el objetivo de identificar variables bióticas y abióticas que inciden en la emisión de gas odorante en la planta de tratamiento de aguas residuales La Marina

Una de las causas más preocupantes de contaminación del agua se debe a los vertimientos (domésticos, industriales y rurales) que llegan de manera directa y sin tratamiento previo a los recursos hídricos. Por lo anterior, la planta de tratamiento de aguas residuales la Marina, de la EPA, contribuye de manera significativa con el control y tratamiento para el saneamiento de fuentes hídricas contaminadas.

En deportes, 20 eventos se llevarán a cabo en el Quindío para impulsar el turismo deportivo

La novedosa estrategia turística, deportiva, social y económica denominada “Quindío Corazón deportivo de Colombia” fue lanzada oficialmente en el departamento puesto que ya se había dado a conocer en la anterior vitrina turística de Anato en Bogotá.

Al respecto el líder y empresario deportivo, Juan Diego Jaramillo reconoció la importancia de la articulación de gremios, instituciones y entes gubernamentales con el fin de apostarle a los eventos deportivos entre esos la Media Maratón Quindío que se realizará este fin de semana y el Gran Fondo Nairo Quintana en el mes de junio.

En ese mismo sentido se pronunció la directora de turismo de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Gloria Inés Escobar quien mencionó que es un gran impacto porque permitirá salir de la estacionalidad.

Resaltó que es una derrama económica importante puesto que no solo es la llegada de los deportistas sino de sus acompañantes fortaleciendo la dinámica en hotelería, sector gastronómico y de transporte.

Miércoles 13 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío