Miércoles 13 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Desde Armenia el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nilson Pinilla respaldo el papel de la Corte en la elección de la nueva fiscal y también destacó la hoja de la vida de Luz Adriana Camargo.

Sobre el papel de la Corte Suprema en la elección de la nueva Fiscal ex magistrado también de la Corte constitucional indicó “La Corte Suprema de Justicia cumplió con lo que le correspondía eligió sobre la terna que se le había presentado originalmente y aunque esa terna, se descompuso a última hora por la renuncia de una las integrantes, pues la Corte actuó de acuerdo con lo que sus integrantes por mayorías estimaron procedentes y esa designación de la doctora Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General de la Nación tiene que ser respetada,

Sobre La nueva Fiscal Luz Adriana Camargo el doctor Nilson Pinilla señaló “Es una jurista de mucha trayectoria, la terna estaba bien integrada y la doctora Luz Adriana tiene una trayectoria notable como magistrada auxiliar que fue con todos los desempeños que ha tenido y creo que va a realizar una buena labor”

Hay conmoción en Armenia por el asesinato de un docente universitario, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en su finca con varios impactos con arma de fuego.

Los hechos se registraron ayer martes 12 de marzo sobre las 4 y 30 de la mañana en la Avenida Centenario carrera 6 # 24 norte 70 finca La Carmelita zona rural de Armenia.

La Policía de Armenia recibió un reporte sobre un cuerpo sin vida en una finca ubicada en la Avenida Centenario con Carrera 6. De manera inmediata, se dirigen al lugar de los hechos, donde constatan el fallecimiento de Juan Carlos Bedoya Albarracín de 53 años de edad, quien se desempeñaba como docente universitario. El cuerpo de la víctima fue hallado en una habitación de su residencia, presentando impactos de proyectil de arma de fuego.

La Sección de Investigación Criminal (SIJIN) está llevando a cabo la inspección técnica al cadáver y al lugar de los hechos. Además, se está adelantando una investigación en coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

en las últimas horas en la universidad del Quindío docentes, estudiantes y administrativos de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables realizaron una velatón en memoria del docente.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento lamentó el hecho del que no se tiene una hipótesis clara. Señaló que avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con la captura del responsable.

Además, el coronel destacó que la víctima no tenía antecedentes judiciales por lo que están realizando la recolección de información y la verificación de las cámaras de seguridad.

En ese mismo sentido se registró un homicidio de un menor de 17 años identificado como Deiby Yulián Chavarriaga López, quien fue asesinado con arma de fuego en el barrio Pisamos del municipio de La Tebaida. Con este nuevo caso ya son 37 los homicidios registrados en el departamento en lo corrido de este año.

En el Quindío incautan 25 mil pastillas de droga sintética y capturan a los integrantes de una banda delincuencial dedicada a los hurtos al comercio

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento informó que en marco de las actividades de control que establecen en las vías del departamento fueron incautadas dos cajas que contenían una sustancia sintética específicamente 25 mil pastillas con un peso total de 3 kilos.

En otras noticias judiciales, enfatizó que junto con la Fiscalía del Quindío llevaron a cabo un operativo en la ciudad donde fueron capturadas cuatro personas que integraban la banda delincuencial denominada ‘Los Pulpos’ quienes tenían orden judicial por estar relacionados presuntamente en casos de hurto calificado y agravado en modalidad ventosa.

Resaltó que serían responsables de múltiples hurtos al sector comercial de la ciudad por eso la importancia del proceso judicial. Aseguró que entre los capturados está un hombre que cuenta con 18 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por diversos delitos.

Directivas del hospital San Juan de Dios de Armenia llamaron la atención sobre el brote de dengue

Y es que la ciudad es uno de los municipios más afectados con la situación derivada por la variabilidad climática, el gerente del hospital Rubén Darío Londoño manifestó que no hay un foco especial sobre los pacientes afectados.

Fue claro que disponen de un protocolo de atención para brindar la ruta pertinente ante los casos que se han venido presentando en el centro asistencial.

Explicó que el llamado es sobre recibir las complicaciones de la enfermedad, pero es mucho más de prevención por lo que las autoridades de salud deben reforzar las estrategias para evitar este tipo de situaciones.

No paran las reacciones de diferentes sectores sobre el proyecto que fue aprobado en el Concejo respecto a la concesión de servicios de la Secretaría de Tránsito de Armenia

Recordemos que en medio de la polémica y manifestaciones fue aprobado el proyecto donde hay posiciones a favor y en contra. En primer lugar, el supervisor de los agentes de Setta, Juan Carlos Valbuena quien reconoció la importancia del proyecto por el déficit del personal para abarcar todas las problemáticas en materia de movilidad.

Dijo que la foto detección es una herramienta de precaución para reducir la siniestralidad ya que es alto el riesgo cuando los conductores se pasan los semáforos en rojo cuando no acatan las normas de Tránsito.

Sostuvo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2020 dio un concepto de 150 agentes para la ciudad, pero a hoy son 53 en turnos de 11 e incluso hay fines de semana donde solo hay cuatro.

El motero y activista de la ciudad, Gustavo Marulanda lamentó la aprobación del proyecto porque considera no se tuvo en cuenta a la comunidad en general.

Se mostró preocupado por la situación de privatización de algunos servicios de Setta y la legalidad a las foto multas que es uno de los temas centrales que no tuvo la socialización pertinente.

Cuestionó que las mesas de concertación no se hubieran establecido con los diferentes actores viales para dar a conocer las inquietudes ciudadanas y así mismo que fueran resultas por la administración municipal para generar un ambiente de certezas y no como pasa actualmente de solo dudas.

Más de 30 unidades de tránsito departamental y 70 en las vías nacionales garantizarán la seguridad vial en semana santa en el Quindío

En la vía Armenia - La Paila puntualmente en el sector de La Herradura se llevó a cabo el lanzamiento del plan de seguridad vial “En Semana Santa Siempre Presente”. El teniente Cristián Valencia, comandante encargado de la Policía de Carreteras en el departamento socializó la estrategia enfocada en los controles en los principales corredores viales como sector de Cruces, la Herradura, Pantanillo y La Línea.

A su turno el director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz dijo que aumentarán la capacidad operativa pasando de 15 a 30 para garantizar el flujo vehicular en los puntos neurálgicos de movilidad como son el ingreso a los municipios de Salento y Filandia.

Mejoramiento de infraestructura y superávit presupuestal entre el balance que deja la actual gerencia en el hospital San Juan de Dios de Armenia

Y es que hasta finales del mes de marzo estará como gerente del principal hospital del Quindío, el médico Rubén Darío Londoño quien dio a conocer el balance de sus cuatro años en el cargo.

Reconoció que una de las mayores bondades tiene que ver con la infraestructura puesto que apuntó al mejoramiento de las instalaciones para brindar un servicio humanizado a los usuarios.

Indicó que en cuanto a la hospitalización en adultos pasaron de 154 camas a 226, en la unidad de cuidados intensivos neonatal pasando de 16 cunas e incubadoras a 21, apertura de áreas nuevas para el servicio de hospitalización de adultos con habitaciones individuales y un área exclusiva para las maternas.

En materia económica el directivo mencionó que ha logrado anualmente, mantener una tendencia hacia el superávit presupuestal, cifras que para el cierre de la vigencia 2023 estuvieron cercanas a cuatro mil millones de pesos que permitieron el pago oportuno de funcionarios, colaboradores y proveedores con el objetivo de mantener todos los servicios abiertos y en funcionamiento.

Más de 400 cafeteros integrantes de dignidad cafetera se darán cita hoy en Armenia en encuentro que se llevará a cabo en el auditorio de la cruz roja, otro grupo de cafeteros realizará una protesta en la ciudad de Bogotá ante los problemas que atraviesan los caficultores

Desde la oficina de pasaportes de la gobernación del Quindío dieron un parte de tranquilidad a todos los usuarios que requieren el servicio del trámite del pasaporte que está funcionando con normalidad toda la oficina y la entrega de pasaportes,

Joan Sebastián Cañón, secretario administrativo de la gobernación indicó que “la oficina de pasaportes del departamento del Quindío viene operando normal tranquilidad, que, si bien es cierto, ha habido un tema a nivel nacional con respecto a la expedición de libretas en el departamento del Quindío, no nos ha afectado en caso en ningún caso, venimos actuando de manera eficiente de manera eficaz”

Y agregó “cualquier ciudadano a través de nuestros dos canales de atención canal de atención web donde pueden hacerlo a través de cualquier dispositivo móvil y un computador a través de nuestra página www.quindio.gov.co o de manera presencial en horas de la tarde directamente a la oficina de pasaportes ubicada en el piso 1 centro administrativo departamental, cualquier ciudadano, podrá acceder a su cita de pasaporte”

luz Alba Correa Ocampo coordinadora de pasaportes, queremos darles, tranquilidad a nuestros usuarios diciéndoles que a sus familiares que lleguen como turistas que lleguen de viaje también pueden acercarse a la oficina y hacer el trámite del pasaporte, no necesitan someterse a una agenda, no nosotros tenemos unas citas preferenciales para estas personas para que se vayan a su país destino con su pasaporte actualizado y sin costos adicionales, eso es lo más importante que no utilicen los tramitadores que nosotros desde nuestra oficina tenemos todos los funcionarios dispuestos a prestarles un buen servicio

Buenas noticias, El Fondo Whitley para la Naturaleza acaba de anunciar que le ha otorgado un nuevo reconocimiento al conservacionista Alberto Gómez Mejía, por su trabajo durante medio siglo en la protección de la naturaleza a través del Jardín Botánico del Quindío, de la Red Nacional de Jardines Botánicos, de la docencia del derecho ambiental, del periodismo ecológico y de la publicación de obras sobre estos temas.

En esta oportunidad el premio, que le será concedido en ceremonia especial en Londres el próximo 1º de mayo en la Sociedad Geográfica, se invertirá a través del Jardín Botánico en un trabajo de salvamento de dos palmas nativas alimenticias que se encuentran en peligro de extinción en el Quindío, De los ganadores de estos reconocimientos, que se llaman coloquialmente los ‘Óscares verdes’, solo a un poco más de la mitad le han otorgado “financiación continua”, que es un premio adicional como apoyo a la gestión cumplida, para que se siga adelantando la tarea.

Gracias a la Agencia de promoción de inversión para el Quindío, FARMATODO llega a la región con tres sedes que estarán habilitadas en formato 24 horas. Se proyectan alrededor de 60 empleos formales tanto administrativos, gerenciales como del sector salud, cargos comerciales y servicios, así como otros alineados a su proceso de instalación y construcción.

Con una jornada de trabajo, que será hasta el próximo 22 de marzo, la Secretaría de Tránsito y Transporte, a través de su grupo de División de Flujo Vial, ya inició con la verificación de la calibración de los taxímetros de los más de 1.700 vehículos que prestan este servicio en la ciudad.

En deportes, Este domingo 17 de marzo se realizará la Media Maratón Quindío By Café Quindío con 6.000 atletas de Colombia y el mundo una carrera atlética de calle que conectará Armenia con La Tebaida con la presencia de 6.000 participantes provenientes de 27 departamentos de Colombia y 14 países del mundo. La carrera saldrá desde el Parque Soledén de Comfenalco Quindío, anfitrión de la Media Maratón, y tendrá 3 distancias a recorrer

en la vía entre Armenia Soledén club campestre La Tebaida que obligará al cierre de todo ese corredor vial de 5 de la mañana y las 12 del mediodía, la ruta alterna por el corregimiento El Caimo y hacia el aeropuerto El Edén.

Martes 12 de marzo las noticias más importantes de Armenia y Quindío