“No existen registros de que hayan existido resguardos indígenas”: Alcaldesa de Chivor

Tunja

Luego de que se diera a conocer a través de Caracol Radio la denuncia de una amenaza de desalojo a miembros de una comunidad Muisca-Chibcha, al parecer, por ampliación de actividad minera y un litigio que viene desde 2017 en el municipio de Chivor, la alcaldesa Viviana Paola Martín, se pronunció sobre este hecho.

“Ese inconveniente o digamos, este impase empieza a raíz de más o menos hace año y medio respecto de un proceso judicial de una familia que refiere a una adulta mayor y otras personas con los sobrinos de la adulta mayor. Dentro del mismo proceso inicia un proceso de pertenencia que es fallido y adicional a eso, un proceso de restitución de la tenencia que culmina con un fallo que ordena el desalojo del predio. A raíz de ese fallo aparecen unas personas haciendo el reconocimiento de que pertenecen a una comunidad indígena y que ellos obviamente van a defender a la señora y dentro del proceso de desalojo la diligencia que se realiza el año pasado a través de la Comisión de la Inspección de Policía es fallida porque la señora como es adulta mayor no tiene un lugar para desplazarse o digamos llevarse para la garantía de sus derechos, adicional a eso, se suspende la diligencia y obviamente se vuelve a retomar. Pasado ya el tiempo hay una acción de tutela donde se pide la nulidad por un tema procesal en el tema de la indebida notificación y hacen nuevamente proceso donde desemboca nuevamente el 29 de febrero en el fallo del desalojo”, afirmó Martín.

La mandataria afirmó que no existen registros de resguardos indígenas en la zona y que desde la Administración Municipal no están desalojando a ninguna familia en el sector, que este es un tema privado.

“No existen registros, informes que hayan existido resguardos indígenas, no los hay, tampoco están radicados en el ministerio del Interior, tampoco hay comunidades o etnias raizales dentro del municipio, esta problemática apareció después del proceso judicial que se llevó a cabo, adicional a eso, han existido audios que están rotando en el municipio, presuntamente, del frente 28 de las FARC que están amenazando al municipio y respaldando a la guardia indígena que presuntamente está en el municipio diciendo que este frente, si desalojan a la señora, va a tomar las acciones correspondientes y esto ha generado mucha zozobra. Hicimos consejo de seguridad departamental donde se tuvo algunos informes de inteligencia, algunos informes de la Policía y donde se determinó que efectivamente no existe presencia de grupos como las disidencias de las FARC, ni ningún otro. Nosotros como municipio, como entidad territorial no estamos desalojando a una comunidad indígena es un tema netamente privado y familiar”, agregó la alcaldesa de Chivor.

Por último, la alcaldesa Viviana Martín indicó que “en los audios difundidos se dice que se van a tomar las minas por derecho por las comunidades raizales, que no existen en el municipio, y se está generando pánico porque dicen que se encuentra aquí la guerrilla, audios que ya están en manos de las autoridades competentes, con lo cual se está afectando la imagen del municipio. Nosotros como municipio ya hemos iniciado las denuncias correspondientes y que haya lugar en contra de las afectaciones al buen nombre del municipio”, dijo.