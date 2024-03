En el departamento del Quindío funciona con normalidad la expedición del pasaporte

Armenia

Desde la oficina de pasaportes de la gobernación del Quindío dieron un parte de tranquilidad a todos los usuarios que requieren el servicio del trámite del pasaporte que está funcionando con normalidad toda la oficina y la entrega de pasaportes,

Joan Sebastián Cañón, secretario administrativo de la gobernación indicó que “la oficina de pasaportes del departamento del Quindío viene operando normal tranquilidad, que, si bien es cierto, ha habido un tema a nivel nacional con respecto a la expedición de libretas en el departamento del Quindío, no nos ha afectado en caso en ningún caso, venimos actuando de manera eficiente de manera eficaz”

Funcionarios de la gobernación del Quindío y la expedición del pasaporte Foto: Caracol Radio Ampliar

Y agregó “cualquier ciudadano a través de nuestros dos canales de atención canal de atención web donde pueden hacerlo a través de cualquier dispositivo móvil y un computador a través de nuestra página www.quindio.gov.co o de manera presencial en horas de la tarde directamente a la oficina de pasaportes ubicada en el piso 1 centro administrativo departamental, cualquier ciudadano, podrá acceder a su cita de pasaporte”

Luz Alba Correa Ocampo coordinadora de pasaportes, señaló “queremos darles, tranquilidad a nuestros usuarios diciéndoles que a sus familiares que lleguen como turistas que lleguen de viaje también pueden acercarse a la oficina y hacer el trámite del pasaporte, no necesitan someterse a una agenda, no nosotros tenemos unas citas preferenciales para estas personas para que se vayan a su país destino con su pasaporte actualizado y sin costos adicionales, eso es lo más importante que no utilicen los tramitadores que nosotros desde nuestra oficina tenemos todos los funcionarios dispuestos a prestarles un buen servicio.

Horarios de atención

Nosotros atendemos de 7:30 de mañana a 12:30 del mediodía y de 2:30 a 5:30 de la tarde tenemos ese horario de atención y en el tema virtual como es el proceso en el tema virtual, tenemos un sistema de agendamiento www.quindio.gov.co donde el usuario, puede acceder todos los días a las 8 de la mañana se liberan unos turnos y ahí puede agendar su cita de manera virtual y de manera presencial y Lunes a viernes de 2:30 a 4:30 de la tarde tenemos, el funcionario ahí dispuesto a darle las citas con su cédula de ciudadanía, en mano les damos el sistema de agendamiento.