Cerro Matoso no ha podido realizar exploraciones en el Bajo Cauca por inseguridad

Montería

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa, advirtió que, por inseguridad, la empresa niquelera no ha podido hacer exploraciones en municipios del Bajo Cauca antioqueño.

“Desafortunadamente, por temas de orden público no hemos podido ir allá, entonces mientras el Estado no nos garantice la seguridad de nuestros geólogos, ingenieros y contratistas no vamos a poder ingresar”, dijo Gaviria, en una rueda de prensa en la que compartió resultados operacionales del último año fiscal.

El ejecutivo sostuvo que cuentan con los títulos para hacer dichas exploraciones, específicamente en los municipios de Ituango y Tarazá, pero no ha sido posible el desarrollo acciones.

Para Cerro Matoso es imperativo que el Gobierno Nacional redoble la seguridad en estas zonas para que puedan darse sus actividades exploratorias.

El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones de Colombia donde se ha presentado el conflicto armado con mayor intensidad. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esto se debe a que es un área estratégica para quien controle dicho territorio, pues esto le garantizaría una retaguardia que le permite incursionar en Urabá, Chocó, la Costa Atlántica, Antioquia y transitar hacia el sur de Bolívar.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos señalan que en la actualidad en esta región hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo, ELN y disidencias de los frentes 36 y 18.

Por el momento, la compañía solo cuenta con operaciones productivas en Montelíbano y Planeta Rica, en Córdoba. Si bien en 2022 reportó una caída del 7% en su producción de ferroníquel, la empresa sigue representando cerca del 15% de las exportaciones totales del departamento, siendo el mayor generador de regalías para las autoridades locales y regionales.