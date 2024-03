Salvador Ichazo y su llegada al Pereira: “Sentía que era el lugar donde tenía que ir”

Deportivo Pereira pasa por un buen presente en la presente Liga colombiana que ya superó la mitad de su campeonato. Los risaraldenses ocupan el primer lugar de la tabla de posiciones al haber vencido a Patriotas 3-0.

En diálogo con El Alargue, Salvador Ichazo, arquero del equipo pereirano, habló de la actualidad del club, el sentimiento que tiene el hincha, las razones por las que llegó a Colombia, entre otras cosas. “Cuando recibí el llamado de Leonel planteándome el proyecto, cuál era su idea, que tenía idea de contar conmigo, rápidamente tomé la decisión de venir. Si bien todavía tenía contrato en Nacional de Uruguay, en el club me podía quedar, tenía otras posibilidades de ir para otro lado también”.

La reunión previa con el técnico Leonel Álvarez fue punto vital en la llegada a territorio colombiano para aportar en el arco. “Al recibir el llamado del entrenador me motivó a venir … Sentía que era el lugar donde tenía que ir. Siempre me he manejado así muchas veces, sintiendo un poco las decisiones, no tanto con la cabeza o con el conocimiento del lugar, sino con lo que uno piensa puede llegar a pasar”, expresó el portero.

La llegada a un equipo tradicional

La primera experiencia de Ichazo en el balompié colombiano representa una buena oportunidad para su carrera como profesional tras haber pasado por Nacional de Uruguay. Con el Deportivo Pereira espera brindarle al equipo apoyo y bases para fortalecer al equipo.

“Uno siempre cuando llega a un nuevo lugar viene con mucho sueño, con la expectativa de hacer las cosas bien, de meterse rápidamente en el grupo. A disposición de encontrar un buen nivel que pueda ayudar o mejorar lo que estaba teniendo en ese plantel y bueno, me he sentido muy cómodo. El equipo está teniendo muy buenos rendimientos individualmente y también colectivamente, y eso nos hace vivir un gran presente”, añadió.

El llamado al hincha

La espectacular campaña del plantel dirigido por Leonel Álvarez ha causado sensación y ánimo en los hinchas del equipo, que se ilusionan con poder levantar otro título. El resultado de la Copa Libertadores del año pasado hizo que los aficionados acompañen masivamente al Pereira.

“Está bien y es normal que la gente se entusiasme. Como dije sin haber todavía tenido mi primer partido, como siempre he pensado y lo he encarado en todos los equipos que me ha tocado estar, hay que ir partido a partido con trabajando de la mejor manera posible. Con los pies sobre la tierra, pero soñando en lo más grande, siempre tiene que ser así. Esa tiene que ser la mentalidad de cada uno de los jugadores del Deportivo Pereira, y creo que lo estamos manejando muy bien”.

La realidad del futbolista uruguayo en el extranjero

Para todos es una realidad que el futbolista uruguayo es visto como atractivo en la vitrina internacional de Latinoamérica y Europa. Muchos de ellos se tienen que adaptar a las condiciones, y algo que destacan es el compromiso y la capacidad de adaptación.

“En línea general, cuando al uruguayo le toca salir al exterior es un deportista que rinde por una idiosincrasia misma nuestra por una forma de ser de pelear hasta el final, de no dar pelota por perdida, de tomar cada oportunidad de como si fuese la última, de ser agradecido, de respetar la historia de un club, los colores, el sentir de la gente y eso se inculca desde muy chico en nuestro país. Y bueno, creo que es una ventaja o algo que nos hace sentir muy cómodo cuando nos toca dejar nuestra casa, nuestra familia”, concluyó.