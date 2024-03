Ramón Jesurún: “Nunca habíamos tenido una preparación de los árbitros de tanta calidad”

Las polémicas en la Liga colombiana por el arbitraje continúan siendo las que se llevan las miradas de muchos en torno al fútbol. En este caso, la más reciente fue la que ocurrió en el partido entre Jaguares y Millonarios por un penal que fue otorgado sobre el final del partido.

En entrevista con ESPN, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, defendió el arbitraje en el país, y contó detalles de lo que ha hecho el ente en función de colegiado, que en 11 fechas de la Liga colombiana, ha estado en el ojo del huracán.

“Lo que ha invertido la Federación Colombiana de Fútbol los últimos tres o cuatro años en cursos de preparación de inspectores VAR, de árbitros VAR, de árbitros normales y auxiliares de línea normales es cuantioso. Tenemos la traída de grandes cantidades de inspectores internacionales especializados en VAR y en árbitros normales como nunca. Nunca habíamos tenido una preparación de los árbitros de tanta calidad como la que ha invertido la Federación Colombiana de Fútbol en tres o cuatro años”, expresó Jesurún.

Para el alto directivo del fútbol, la cuestión pasa por una cuestión de tecnología y de apropiación de la misma al momento de manejarla en momentos puntuales que pueden definir un título, un descenso, una clasificación, etc. “El tema es que hoy la tecnología es muy exigente. Hoy la televisión desnuda absolutamente hasta el más mínimo detalle, y volvemos al mismo punto siempre, los árbitros de pronto no tienen el momento para tomar una decisión determinada que hoy, con la llegada del VAR, de pronto se los está dando”.

Jesurún considera que la llegada del VAR le ha dado beneficios al fútbol en términos de justicia, brindándole más garantías tanto a los jueces como a los equipos de que habrá transparencia. Para él, los desarrollos tecnológicos aportarán mucho en este tema.

“Yo soy de los que pienso que el VAR no está ciento por ciento inventado. Van a venir mucho más desarrollos, como todo en la vida y como todo en la tecnología avanza. Los software seguramente van a ser cada vez más perfeccionistas, y van a dar mucha más tranquilidad, mucha más transparencia a las decisiones tomadas, que en el fondo son justicia para que haya menos debates sobre cualquier decisión arbitral”, añadió.

La profesionalización del arbitraje, un sueño ideal

En varias ocasiones se ha hablado de que el arbitraje debería ser profesionalizado, y que quienes imparten justicia en el terreno de juego, se dediquen de tiempo completo a este oficio. El directivo barranquillero no ve esto con buenos ojos, y piensa que es un tema complejo de hacer y de gestionar.

“El tema de la profesionalización del arbitraje es algo que suena bonito. Suena ideal, suena muy empresarial dentro de un ascenso de eficiencia. Pero los ejemplos que hay en el mundo no han sido exitosos. Hoy el tema de la profesionalización significaría el que sean funcionarios de tiempo completo del fútbol y todo el día trabajando alrededor del fútbol en un país como Colombia no es fácil. No sería fácil, primero, porque nosotros no somos un país como otros que tienen la concentración en este caso del fútbol en una misma región (…) Empresarialmente es muy complicado contratar 100 o 150 árbitros. ¿Y qué pasaría cuando a los 15 días el mismo árbitro comete dos errores flagrantes?”, concluyó el presidente.