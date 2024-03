“De ratero no me voy de acá”: Julián Galvis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio

Tunja

En rueda de prensa el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Julián Galvis, se defendió de las acusaciones de las presuntas irregularidades que reveló el revisor fiscal y algunos miembros de la junta directiva.

En su defensa denunció que Jorge Armando Puin quien se venía desempeñando como Revisor Fiscal intentó acceder a información confidencial de los debates con candidatos a la alcaldía de Miraflores, acosando en varias oportunidades a un funcionario de la oficina de comunicaciones.

Por otro lado, aseguró que Puin no estuvo en las instalaciones de la Cámara durante el último año y que sus informes se los hacía su suplente Deissy Pérez, que en octubre de 2023 se fue del país durante cerca de dos meses y nunca le informó a la entidad por lo que se le terminó el contrato y además habría incurrido en varios delitos toda vez que los documentos que presentó en la plancha que eligieron los comerciantes tiene varios documentos que serían falsos. Denuncias que ya están en poder de las autoridades competentes.

Galvis aseguró que lo quieren sacar de la presidencia de la Cámara. “Para sacarme se necesitan seis votos y tienen cinco, les falta uno y los cuatro que hay no van a dar su brazo a torcer por más presiones que ejerzan”, advirtió y aseguró que hasta ofrecimientos de puestos les están haciendo a algunos miembros de la junta directiva.

“A una persona de la junta le han ofrecido un cargo nacional a través de un político para que accediera a cambiar su voto, al señor Cortés, haciendo referencia a Rafael Humberto Cortés Páez, hijo de Rafael Cortés, propietario de la Pizza Nostra, se presentó como todos los empresarios y eligieron dos planchas de él, de 1.200 afiliados certificados para votar lo eligieron, porque a ese empresario lo quieren, lo respetan y como no accedió su voto hicieron esto para afectar a su padre”.

Recordó todas las veces que la junta se ha reunido con el fin de sacarlo. “La junta se reúne cada mes, en febrero fueron cinco y de esas cinco cuatro para sacarme, el punto del orden del día es sacarme, si quieren yo me voy, yo no me quiero atornillar acá”, dijo.

Entregó un balance positivo del manejo de los recursos de la cámara a tal punto que hay miles de millones de pesos para invertir. “Cuando yo recibí la cámara era una entidad de 5 – 6 mil millones de pesos y debía casi que lo mismo por la construcción del Centro de Convenciones y todos los beneficios que quedaban mes a mes eran para pagar esa deuda con el Banco GNB Sudameris, pagaron la deuda y se ha venido ahorrando y hemos cumplido con el plan de trabajo y han quedado beneficios, hoy en cuentas podemos tener aproximadamente $4.000 millones en cuentas, disponibles para los empresarios, los alcaldes nos han expresado su apoyo para la construcción de infraestructura de convenciones en Chiquinquirá, Garagoa, Villa de Leyva y Moniquirá, es decir, tenemos unos $6.000 millones en efectivo, eso es mala gestión, yo creo que no es mala gestión porque tenemos el 50% del presupuesto de la cámara libre para invertirla en los empresarios”, reiteró Julián Galvis.

Aseguró que no se irá por la puerta de atrás de la cámara. “Por 10 años he recibido felicitaciones por la gestión de los recursos, tenemos muchas fallas como seres humanos en el tema de seguir ejecutando más para los empresarios, pero yo no me puedo ir como ratero de acá y esta pelea la voy a dar hasta el final porque yo ladrón no soy”, reiteró, eso sí dejó en claro que no se quiere atornillar en el puesto, pero lo deben indemnizar pues tiene un contrato a término indefinido.

Este viernes 15 de marzo a las 8 de la mañana, entonces se podría definir el futuro del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Julián Galvis pues su continuidad es el principal tema en la reunión extraordinaria de la Cámara.