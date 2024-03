Más líos en América: Marcela Gómez desmiente a Tulio por la salida de Lucas González

A pesar de la victoria sobre Alianza FC (2-0) que puso fin a la racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones, las polémicas en el América de Cali parecen no tener fin.

Primero fue César Farías, que en rueda de prensa acusó a los periodistas de faltarle el respeto; más adelante, en redes sociales, Tulio Gómez, máximo accionista del club, defendió tajantemente a Lucas González, exentrenador del equipo, ante los señalamientos de malos manejos durante su mandato.

A través de un trino en la red social X, anteriormente llamada Twitter, el dirigente escarlata criticó los “comentarios malévolos y dañinos” en contra del estratega bogotano y de paso reiteró el “profesionalismo e impecable honorabilidad” del proceso González durante el segundo semestre de la temporada 2023.

Incluso sentenció que el director técnico tiene las puertas abiertas de la institución, en caso de que “en el futuro nuestros conceptos se alinean”.

“Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean”, expuso Gómez.

Respuesta que se queda en familia

Minutos después de la publicación, Marcela Gómez, hija de Tulio y actual presidenta del América de Cali, subió una historia en su cuenta de Instagram en la que desmiente a su padre y asegura que durante la gestión anterior, la cual estaba encabezada por Mauricio Romero, había un empresario que estaba en todos los entrenamientos del equipo y era muy cercano a Lucas González.

“Lamento desmentirlo Don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas”, escribió la dirigente.

Vale recordar que una de las intervenciones de Marcela en el equipo pasó por darle salida a Lucas, quien dejó su cargo a tan solo días de iniciar el campeonato. Si bien se intentó buscar la contratación de Arturo Vidal y Ricardo Gareca, ninguno de los dos terminó llegando.