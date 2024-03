Pablo Peirano se queja de las constantes expulsiones en Santa Fe: “Nos puede condenar”

Independiente Santa Fe continúa en alza. Este sábado 9 de marzo, el cuadro capitalino sumó su quinta victoria consecutiva, cuarta por Liga, tras derrotar 2-0 a Fortaleza en El Campín. Con estos tres puntos, el equipo de Pablo Peirano se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones con 22 unidades y se empieza a ilusionar con la clasificación a los cuadrangulares.

A pesar de la crucial victoria, no todo fue alegría en el rojo bogotano. A los 79 minutos, Facundo Agüero vio la cartulina roja por cortar un claro avance del ataque visitante. No solo se pierde los próximos partidos de Liga, sino que además se convierte en el tercer expulsado en tan solo dos jornadas, tras lo ocurrido con Yilmar Velásquez y Francisco Chaverra la fecha pasada.

Precisamente al respecto habló Peirano en rueda de prensa. Si bien aseguró que le gusta la intensidad de su equipo porque es algo que continuamente les pide, también se mostró preocupado por las cartulinas rojas recibidas debido a que, en su opinión, algunas pudieron haberse evitado.

Frene a Alianza, los dos jugadores de menos influyeron en la caída por la mínima diferencia; ahora contra Fortaleza, por fortuna la acción ocurrió en el cierre del compromiso y cuando la ventaja era importante. Para el técnico, esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta.

Victoria sobre Fortaleza

Análisis de la victoria

“Lo que habíamos visto y trabajado de ellos en la salida era la de igualar con los carrileros en la parte más alta y los tres centrales me quedaban con la misma referencia, no lo logramos hacer de una manera coordinada y el interior debió ir hacia afuera que no era la idea, entonces Juan Pablo y Daniel fueron afuera que no era la idea. Después lo corregimos un poco y ya fue otra cosa”.

Estudio al rival

“Cuando vimos los partidos de ellos tanto de local como de visitante en los primeros minutos salen, lo que nos pasó es que la presión de ellos fue buena y que nosotros estábamos imprecisos en los primeros pases, después el equipo siguió intentando y esos primeros minutos estábamos imprecisos. Al mismo tiempo cuando salimos de esa presión, también iba a generar esa posibilidad de atacar esos espacios por los costados con ese apoyo de los puntas. Si hubiéramos tenido más precisión desde el comienzo, ese azote que tuvimos en esos 10 minutos lo hubiéramos sorteado de otra manera, cuando lo hicimos es cuando logramos esas dos opciones seguidas. En el segundo tiempo, tuve esa sensación de que fueron mal esos primeros minutos, el equipo rival entró un poco más tranquilo y llegamos con más facilidad”.

Cambios para el segundo tiempo

“Para el segundo tiempo lo que replanteamos fue no quedarnos con los tres centrales en una sola referencia de área, sino salir hacia los costados y subir más a los carrileros a la altura de Juan Pablo y de Torres, eso fue lo que mencioné en el segundo tiempo y cuando robamos la pelota en la mitad de la cancha cuidar ese primer pase, porque cuando un rival te pone muchos jugadores en ofensiva por detrás de la línea nos da la posibilidad de atacar los espacios”.

Detalles de cara a lo que viene

Bajas y lesionados

“Estoy muy conforme. No mencionamos los que no están, nosotros lo tomamos de una manera muy natural, sale un compañero y entra otro, cada uno entra para aportar. Por supuesto que cada uno tiene sus características y el trabajo nuestro es explotar que es lo que tienen para el colectivo, así que no es una mención especial, cuanto mejor nos pase lo que nos pasó hoy y que el nivel sea bueno es mejor para el entrenador. Que haya una competencia interna suma muchísimo”.

Continuas expulsiones

“El partido pasado más allá de haber conseguido los puntos, con la expulsión hicimos referencia a que no podemos dejar esas ventajas y no quedé conforme en ese sentido. A veces hay expulsiones que pueden ser justificadas, pero todas se pueden haber evitado y es algo que hoy lo supimos sortear otra vez, pero más adelante nos pueda condenar en algún partido”.

Cosas por mejorar

“Estoy conforme con la manera que estamos teniendo los partidos, pero hay mucho margen de mejora. Hay algo que nosotros tenemos muy presente es que cada partido es una historia diferente, hay algunos en los que podemos manejar un poco más la pelota y otros en los que se atacaron más los espacios como hoy. Para nosotros la dinámica de juego es eso, saber resolver las situaciones que se nos están presentando y tomar las mejores decisiones y poder resolver”.