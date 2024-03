Farías no terminó la rueda de prensa por “faltas de respeto”: así fue el tenso momento

César Farías no encuentra la paz en el América de Cali. A pesar de haber derrotado 2-0 al Alianza FC y con ello cortar una racha de siete partidos sin ganar, seis de ellos por Liga, el entrenador venezolano volvió a tener un fuerte cruce con la prensa vallecaucana, luego de que lo cuestionaran por los futbolistas que no sumaron minutos en el Pascual Guerrero.

La rueda de prensa inició justamente con una pregunta relacionada a la rotación del equipo, teniendo en cuenta que el once que alineó no había iniciado partido alguno a lo largo del semestre. Si bien tan solo expuso una sonrisa cuando escuchó a la periodista, optó por hacer caso omiso y enfocarse en el tema de la expulsión de Víctor Ibarbo.

AMÉ 🆚 ALI [2-0]



|90’ +5' ⏱| UN TRIUNFO IMPORTANTE QUE SERÁ EL INICIO DE UN GRAN CAMBIO. 🇦🇹 ¡¡VAMOS, AMÉRICA!! ➕3️⃣👹



🎶 No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré 🐉#AMÉxALI#Fecha11 pic.twitter.com/BbaR9Pb0Ox — América de Cali (@AmericadeCali) March 10, 2024

“Cuando estás en inferioridad numérica debes aprovechar los momentos claves para dañar al contrario... No me gusta que recibamos tarjetas rojas, es algo que lo hemos hablado, pero este ya es el tercer partido que nos sucede. Creo que fuimos un equipo ordenado que supo reducir los espacios y supo atacar cuándo le tocó”, sentenció.

Las dudas respecto a las ausencias no cesaron. Más adelante, le preguntaron por la ausencia de Adrián Ramos y la consecuente inclusión del argentino Rodrigo Golgado, quien abrió la senda del triunfo escarlata con un gol desde el punto penal.

“Me prometí que no iba a entrar en ninguna polémica con nadie. Lo único que puedo decir es que vine al campeonato colombiano 8con Águilas Doradas) y nosotros de local jugábamos de una forma y de visitante otra, teniendo rotación. Así se lograron 52 puntos. Yo no creo que los jugadores del América sean menos inteligentes... Cuando hay una nómina amplía se entra en esos debates, según que jugador guste más, pero para nosotros no es de gusto, es de razonamiento”, sentenció, mientras el ambiente se iba caldeando.

Asimismo, antes de cerrar su intervención hizo alusión a la experiencia que tiene en el fútbol sudamericano, enfatizando en sus clasificaciones a Copa Libertadores, y en dicho sentido sentenció que “el camino lo conozco y voy a soportar las críticas”.

Fuerte cruce entre ambas partes

El punto de inflexión llegó cuando le cuestionaron a César Farías, nuevamente, por no haber afianzado un once titular y se hizo alusión a tres jugadores: Michael Barrios, Andrés Mosquera Guardia y Alexis Zapata. Tras esto, el mismo director técnico sentenció que estos futbolistas estaban lesionados y le dijo directamente al periodista: “Tranquilo, fiera. Prepárate para la pregunta bien”.

Allí empezó el cruce. Por un lado, el comunicador expresó que no era la forma de responder y que sencillamente pudo haberle dicho que los nombres mencionados se encontraban en el departamento médico; por su parte, Farías le exigió respeto al ser mayor y por tal motivo no podía decirle cómo debía responder.

“Tú no me vas a decir lo que yo respondo. Te voy a decir una cosa, a mí mi me enseñaron en mi casa a respetar a la gente mayor. Usted no me va a venir a decir cómo debo hablar porque usted ha vivido mucho menos que yo. No me vine aquí a pelear con nadie, pero están diciendo unas cosas que no son correctas”, puntualizó el estratega venezolano.

Y agregó sobre los lesionados: “Primero, estás mencionando tres jugadores que no están. Yo no soy jefe de prensa para venir a darte esa información porque ni siquiera están en el partido y yo vengo a hablar del partido. Dos, ya hablamos del tema (cambios en el once titular) porque el señor acá me preguntó y lo describí, entonces ¿cómo quieres que te responda?”.

Tras esto, una persona, que no tenía micrófono, le recriminó algo al entrenador y ahí se despachó: “Ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme... Tiene derecho a preguntar, pero no a faltar el respeto a los demás. Yo estoy acá dando la cara cuando perdí, cuando gané... Tú me tratas a mí como si fuese un trapo y te lo acepto, pero estos son los momentos en los cuales puedo hablar”.

Otros periodistas se fueron uniendo a las críticas en contra de Farías acusándolo de faltarles al respeto y él les respondió que no sabía cómo continuar con la rueda de prensa y dijo que “parecen unos hinchas”. Ante el complicado ambiente, el jefe de prensa del América tuvo que dar por terminada la conferencia.

Vea la rueda de prensa