Líder social en Boyacá fue imputada por la Fiscalía

Tunja

La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a la líder social de Boyacá, Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, por presuntamente fingir ser víctima de un ataque con una sustancia corrosiva en 2023.

“El pasado 11 de abril de 2023, la mujer denunció que, mientras transitaba por el Parque Santander de Tunja (Boyacá), le lanzaron una sustancia corrosiva. Aseguró que el ataque afectó su estado físico, le generó un grave daño emocional y puso en riesgo la integridad de sus familiares, por lo que solicitó y recibió un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, señaló Hugo Tovar Pérez, director Especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Según la investigación del Ministerio Público, Cardozo habría simulado una agresión con un agente químico para respaldar supuestas preocupaciones sobre su seguridad. Estos hechos habrían ocurrido en abril del año anterior.

“Las actividades investigativas desplegadas dan cuenta de que la señora Cardozo Cipamocha compró un producto de aseo de una alta concentración química en un establecimiento de comercio de la ciudad. Asimismo, las cámaras de seguridad del sector donde aparentemente sucedió la agresión evidencian que la líder social siempre caminó sola y en ningún momento tuvo cercanía con una tercera persona. En ese sentido, se recaudó elementos suficientes para concluir que habría mentido. Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones. Los cargos no fueron aceptados”, dijo Tovar Pérez.

La líder social de Boyacá Lilia Patricia Cardozo aseguró que irá a juicio para demostrar su inocencia / Foto Redes sociales Ampliar

Cardozo habló en redes

Tras conocer la decisión de la Fiscalía, la líder social de Boyacá Lilia Patricia Cardozo, señaló a través de sus redes sociales que irá a juicio y demostrará su inocencia.

“Claro que no acepté cargos, que querían que me declarara culpable?, Que llegara a un acuerdo con la Fiscalía?, No, señores Fiscalía, ustedes han hecho y promovido que me juzgue la sociedad, me han expuesto aún más, gracias a sus publicaciones han escrito comentarios como: “ojalá la maten, que muerta le cuesta menos al estado”, me voy a juicio, lo hago porque tengo dignidad y esa ni ustedes ni nadie me la quita, en Colombia todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, entonces aquí estoy dando la cara como siempre!. Más bien me gustaría saber quien o quienes están interesados en darle tanto mediatismo a mi caso, sigo de pie, sigo viva y voy a juicio hasta las últimas consecuencias. Todo este tiempo he estado callada, aguantando, llorando, afectada, ¡pero no más!. El juez es quien tendrá la última palabra”, indicó Cardozo.