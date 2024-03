“La anarquía se ha tomado al país”:Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga

Colombia

En ‘A fondo con el Servicio Informativo de Caracol Radio’, el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán hizo un análisis sobre la situación actual del país, de su ciudad y de distintos frentes en materia de seguridad.

En diálogo con el director del Servicio Informativo, Alfonso Ospina, el mandatario habló sobre su política de ‘Plan Candado’, y dijo que “es un modelo de gobierno un modelo transversal que va desde el componente de pie de fuerza, el componente de autoridad y el componente social”. Allí, el alcalde advirtió que “la crisis más profunda que está viviendo la sociedad hoy en día es una crisis de autoridad. La anarquía se ha tomado el país”.

Estas aseveraciones de Beltrán, según él mismo sostuvo, se deben a que “cada quien hace lo que le da la gana. Y no solamente me refiero a acciones criminales, estructuras criminales. Hoy nadie respeta un semáforo, se montan en un andén como si no pasara nada; o sea, se volvió normal hacer lo que se les da la gana. Y ese modelo de gobierno le hizo un daño terrible a Bucaramanga en el último cuatrenio, dejando un escenario muy complejo con unas cifras muy profundas en temas delincuenciales, en temas de microtráfico, en temas de movilidad”.

El mandatario local reconoció que “el reto más importante que ha tenido la ciudad de Bucaramanga es devolverle la tranquilidad y la confianza al bomangués y sentir que hay nuevamente orden y nuevamente autoridad. Pero muchas veces hablar de autoridad o gobernar con autoridad no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre, cada decisión que tomes, vas a afectar a alguien”.

En la entrevista, el alcalde también defendió la restricción impuesta al consumo de drogas. “Nosotros tenemos una guerra frontal contra el microtráfico, Bucaramanga dejó de ser una ciudad de paso de droga a volverse una ciudad de lucha por territorios. Yo tengo dos estructuras, de alias Poporri y alias Pichi, que ya están presos, pero sus estructuras siguen vivas y la pelea por el territorio me ha dejado una cantidad de muertos impresionantes, pero no solamente los muertos, la instrumentalización de menores de edad en la venta de la droga. El problema es que se dejó ganar terreno y cuando yo recibo la alcaldía encuentro más de siete sectores de la ciudad donde la policía no entraba”.

De otra parte, Beltrán se refirió a su encuentro hace unas semanas con el presidente Gustavo Petro, luego de que declarara previamente que no estaba interesado en reunirse con el jefe de Estado. “En los temas ideológicos estamos en orillas totalmente opuestas. En los conceptos de cómo se ve la vida, cómo se ve la gobernanza, cómo se ve el tema del consumo de drogas, yo soy el principal opositor al tema de drogas. Pero yo también le he dicho a los bumangueses, a mí me eligieron 90.000, pero gobierno 600.000. Y si el presidente va a llegar a la ciudad, el que lo debe recibir es el alcalde, porque soy la autoridad. Y al no hacerlo, estoy delegitimando para lo que me eligió el pueblo, para representarlos. Por eso nuestra actitud hacia él fue ‘bienvenido a la ciudad de Bucaramanga, le entrego un tesoro de nuestra ciudad, que es la camiseta del Atlético Bucaramanga, y le digo, Bucaramanga necesita el respaldo del gobierno nacional’”.

A su vez, el alcalde se refirió a la comparación que le hacen con el presidente de El Salvador, Nayib Bulele. Reconoció que “yo soy un admirador del presidente Bukele, creo que Bucaramanga en unos años necesita una visión de autoridad, de orden, de respeto, y esa visión hoy la vemos encarnada en Bukele. Para mí es un halago, pero con la objetividad y con los pies en la tierra, a Colombia le hace falta años para poder avanzar en un modelo de gobierno que realmente ponga a la autoridad en primer lugar”.