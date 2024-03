John Meléndez: “Santa Fe va a ser el equipo a vencer”

John Meléndez, quien llegó a Independiente Santa Fe este semestre procedente de Fortaleza, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del club capitalino, sus buenas actuaciones y gran nivel lo han llevado a ganarse la confianza del DT uruguayo, Peirano. El atacante estuvo hablando con El Alargue de Caracol Radio, y dejó declaraciones contundentes sobre Santa Fe y sus objetivos.

Se le inició preguntando por el juego frente a Alianza en la más reciente jornada, a lo que respondió, “Fue un partido difícil el que disputamos frente a Alianza en Valledupar, por todo el contexto, por como se dieron las cosas, pero gracias a Dios lo sacamos adelante”.

Sobre como se prepararon para jugar con nueve hombres tras las dos expulsiones, “Fue garra, corazón, de todo un poquito, el profe nos mandó a hacer un 5-3, pues obviamente uno dentro de la cancha ya sabe qué hacer para evitar esas superioridades que pueda hacer el equipo rival, y como era el tema un poquito complejo, nos tocó ahí estar muy atentos y hacer ese 5-3, ser muy inteligentes para no dar ventaja de pronto en esa superioridad que iba a ejercer por las bandas el equipo de Alianza, y parte de eso, la garra, actitud, lucha que se necesita extra para poder sacar un partido de esos adelante”.

¿Anotar primero fue fundamental?

“Si claro, eso es crucial, hacer un gol temprano te da un golpe anímico adicional y más como nos sentíamos dentro de la cancha con 11 jugadores, nos sentíamos muy bien, sabíamos que estábamos jugando mejor que Alianza, les estábamos generando muchas opciones, tanto en la mitad de la cancha como por los costados, y bueno yo creo que si no nos expulsan los jugadores el partido se hubiera dado de otra manera, ya con diez hombres es otra cosa, aunque no fue un impedimento para seguir haciendo nuestras cosas, nuestra idea, creo que el primer tiempo lo terminamos bien, ya después el segundo tiempo con la otra expulsión si, ya se pone más complejo el tema y si ya toca esa garra esa lucha e intentar sacar esos últimos 15 minutos fueron los más difíciles”.

¿Cuál fue la principal instrucción del DT para él?

“Primero cuando teníamos 10 jugadores igual estábamos en un 5-3-1 y el mensaje fu el mismo, que saliéramos primero nosotros los carrileros en la medida que pudiéramos, no se vio mucho en el segundo tiempo porque obviamente la inferioridad y el equipo rival cada vez se venía más encima ya cuando tenemos los 9 jugadores y el profe hace varios cambios para refrescar el equipo y me mete de interior, entonces ya armamos un 5-3 y ya de volante interior si había que corretear, que no jugaran tan libres los laterales de ellos, los extremos, doblegar esfuerzo. Porque a veces tocaba ir a la banda, luego al medio y otra vez a la banda para que ellos no lanzaran centros y no tuvieran ese panorama tan fácil para generarnos opciones y bueno ya después los defensas de nosotros despejan todo balón que va al área, increíble como se impusieron en el juego aéreo”.

¿Cómo califica el momento que vive Santa Fe?

“El momento que vivimos ahora es muy lindo, es muy bonito, pero todo hace parte del proceso, todos esos malos resultados que de pronto se venían dando no hicieron estar en el momento que estamos ahora, nos hicieron despertar y poner esa garra ese corazón que identifica a Independiente Santa Fe, creo que más que todo ha sido eso y también el trabajo del cuerpo técnico, de cada uno de los compañeros, de todas las personas que están ahí detrás, que es quizá un trabajo invisible, pero que es muy fundamental para el equipo, y todos hemos estado tirando para el mismo lado como una familia y es lo que ahorita nos tiene muy bien”.

¿Qué énfasis hace el profesor, que les falta todavía?

“Estamos en un momento bonito, pero sabemos que hay que seguir luchando por qué el futbol es de todos los días, de cada entrenamiento, de cada partido y si uno se relaja te comen, como está el fútbol de hoy en día tan competitivo uno se relaja y no se le dan las cosas, entonces toca seguir a este ritmo que vamos y metiéndole mucho más porque a medida que vayamos avanzando Santa Fe va a ser el equipo a vencer y debemos prepararnos para estar a la altura del partido que se venga y subir nuestro nivel, eso es lo que nos va a llevar a pelear cosas importantes”, finalizó Meléndez.