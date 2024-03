Dorlan Pabón se va de Atlético Nacional

Dorlan Pabon. (Photo by Daniel MUNOZ / AFP) (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images) / DANIEL MUNOZ

Fin a una era en Atlético Nacional. Este lunes 4 de marzo, Dorlan Pabón anunció su salida del conjunto antioqueño. A través de un video publicado en redes sociales, el mismo futbolista dio a conocer la noticia.

“Su pegada, sus goles, su liderazgo, la garra, los títulos, el amor por la camiseta. Hoy se despide del Verde, pero siempre será uno de los nuestros ¡ÍDOLO! ¡Gracias por tanto, Memo querido!”, escribió el equipo verde en su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter.

Por su parte, el goleador antioqueño expuso: “Para mí ha sido un equipo muy grande. En mi carrera ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Jugar en el equipo más grande del país, ganar títulos, ser ídolo, eso lo representa a uno mucho”. Véalo acá:

Su pegada, sus goles, su liderazgo, la garra, los títulos, el amor por la camiseta. Hoy se despide del Verde, pero siempre será uno de los nuestros ¡ÍDOLO! 💪🏼⚽️



¡Gracias por tanto, Memo querido! 👏🏼💚🤍 pic.twitter.com/vTqsQ8A8rR — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 4, 2024

Dorlan recordó el título de Liga frente al Deportes Tolima en 2022 y la Superluga del 2023 ante Deportivo Pereira como los momentos más significativos en su regreso al equipo antioqueño. “Son de los mejores partidos que hemos jugado”, sentenció. Por otro lado puso la final de Liga perdida con Millonarios (2023) como “la tristeza más grande que he tenido en el fútbol”.

Finalmente aseguró que el Atanasio Girardot es “una cosa de locos” debido a que lo ve como una “casa de los triunfos, las derrotas y las tristezas”. “Eso cuando se viste de verde y blanco es una cosa increíble, y cuando todo el estadio corea el nombre de uno, se le pone a uno la piel de gallina”.

Si bien aseguró que tomar la decisión de dar una paso al costado “no fue fácil”, reconoció también que eso “hace parte de la vida y el fútbol”. Pabón le pone entonces fin a su segunda etapa en Nacional, a pesar de que le restaban cuatro meses de contrato. Dura baja para el equipo comandado por Pablo Reppeto de cara a la liga colombiana.

Ídolo del verde

Dorlan Pabón llegó al Atlético Nacional en 2010, proveniente del Envigado. Allí permaneció hasta la temporada 2012, cuando logró dar el salto al fútbol europeo de la mano del Parma italiano. En el exterior estuvo hasta mediados del 2021, periodo en el que se acordó su regreso al conjunto antioqueño.

Hasta este 2024 disputó un total de 202 partidos en los que anotó 71 goles, siendo así el séptimo jugador que mas marcó en la historia de la institución, y asistió en 36 oportunidades. Ganó cinco títulos, entre los que destacan las ligas del 2011 y 2022.

Futuro deportivo

Si bien no hay nada claro respecto a lo que pueda deveir en su carrera deportiva, Dorlan, de 36 años, estaría en el radar del Envigado y el Once Caldas. Justamente sobre este último equipo, el entrenador Hernán Darío Herrera reconoció en Caracol Radio que lo quisiera fichar junto a Jeffeson Duque y a Giovanni Moreno.

“Estuve hablando con él (Gio). Me gustaría traer a Dorlan y a Jefferson Duque también. Pues ya he estado hablando con ellos, pero de verdad que es difícil que ellos vengan acá el Once. Quisiera esos tres acá en el Once Caldas conmigo... Con ellos uno puede sacar el equipo adelante y puede avanzar mucho más”, sentenció el estratega.