Facundo Agüero y el poder de Pablo Peirano en Santa Fe: Nos transmite todo el carácter

Independiente Santa Fe se llevó un importante y sufrido triunfo de su última salida por Liga ante Alianza FC, por la décima fecha del campeonato. Facundo Agüero, defensor argentino del equipo capitalino, fue ficha clave en el momento de sostener el resultado, dado que la visita terminó el juego con nueve hombres, y evitar jugadas de peligro del rival

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el defensa central habló sobre terminar el partido con dos hombres menos en cancha. “La verdad que fue un partido muy raro, pero a la vez mostró el carácter que tiene el equipo en orden y con las ganas de seguir sumando de a tres, que era lo que se necesitaba ahí en el momento”.

Agüero destaca el buen presente que ha tenido el equipo bogotano a lo largo de la temporada y cómo han tenido que afrontar diferentes situaciones en lo que va del certamen. “Se viene trabajando de muy buena manera. Las cosas que nos está pidiendo Pablo (Peirano) se están haciendo. Si bien, muchos partidos se plantean distintos esquemas, hay muchos otros que no se pueden trabajar de la mejor manera dependiendo la cancha. He tenido muchos factores, pero bueno, siempre se trata de hacer lo que se trabaja en la semana y bueno, como te digo, es buscar los resultados para dejar a Santa Fe lo más alto posible”.

Los comienzos son complejos en cualquier contexto y el argentino se ha ido adaptando a las condiciones que le presentó el campeonato, formando hoy como titular de la defensa capitalina. “A mí me tocó entrar por todo lo justo por Pisciotti que tuvo una lesión, pero por eso se prepara siempre el jugador y en este momento me tocó a mí, y por suerte lo pude hacer bien de buena manera (…) hay que estar preparado para todo, y bueno, como me tocó a mí, le puede tocar a cualquiera y es un trabajo grupal que se realiza para un objetivo en común”.

La seguridad en defensa, el juego aéreo y otros aspectos adicionales son algunas de las cualidades que le brinda el defensa al plantel de la capital, liderado por Pablo Peirano. “Al equipo le trato de aportar, obviamente, que siempre en lo defensivo, desde la seguridad. Trato de aportar siempre en el juego aéreo que por ahí sé que me destacó bastante. Pero bueno, más que nada, el orden y la solidez defensiva que por ahí me caracteriza más que nada”, señaló el futbolista.

El sello de garra regresó a Santa Fe

“Una de las características del futbolista argentino es eso, pero bueno, también es la actitud de Pablo que tiene ese carácter que nos transmite a todos y nos hace salir a todos de igual manera. Porque más allá de Marcelo (Ortiz)o de mí, se ve en el equipo en sí una garra, un temple que por ahí al equipo le hace muy bien y por eso quieras o no, nos hace un equipo duro”.

El aporte de los referentes

“Siempre se aprende de todos. De verdad, en los más chicos, los más grandes. Obviamente que Hugo y Dani tienen una carrera increíble y son por ahí los que más te pueden aportar esa experiencia, esas vivencias que tuvieron, y siempre se aprende de eso. (…) sea cual sea el rival en la competencia, que tienen esa hambre de gloria, que demuestran todos los días en los entrenamientos mismos. Uno trata siempre de tomar de todo eso de ellos. Para todos nosotros son pilares fundamentales, y bueno, qué mejor que tenemos a todos ellos de referencia”.