Alejandro Restrepo se conmovió tras la salida de Dorlan Pabón: “Me hizo mejor entrenador”

Alejandro Restrepo, entrenador de recordado paso por Atlético Nacional y Deportivo Pereira, está viviendo su primera experiencia en el exterior de la mano del Alianza Lima de Perú. El estratega de 42 años ha tenido un inicio destacado con el cuadro blanquiazul y en seis fechas disputadas del Torneo Apertura sus dirigidos se ubican en la cuarta casilla, a cuatro puntos del liderato.

En diálogo con El Vbar Caracol, Restrepo se refirió al proceso de aprendizaje que ha adelantado en la liga peruana, se refirió a los colombianos que tiene en la plantilla y dio detalles sobre lo difícil que es la competencia por cuestiones climáticas y pisos térmicos, algo similar a lo que se vive en Colombia.

El director técnico paisa también dio claridad sobre los rumores que apuntan a posibles llegadas desde el balompié nacional, tal como el caso de Léider Berrío, quien actualmente es jugador del Junior de Barranquilla. En este orden de ideas indicó que son meros rumores y que por lo pronto hay una secretaría técnica que se encarga de la búsqueda de posibles fichajes a lo largo y ancho de Sudamérica.

“No solamente partía del deseo mío, sino que hay una secretaría técnica que recorre el futbol sudamericano. Había nombres de jugadores que ya había tenido y nos hubiera gustado traerlos, pero por equis o ye motivo no pudieron llegar. El club tenía otras conversaciones, pero sí hubo muchos colombianos que uno dirigió y sabe podrían aportar. Hoy contamos con Pablo Sabbag, que sufrió una durísima lesión, y con Kevin Serna, un chico de Popayán”, manifestó.

Alejandro Restrepo aprovechó la conversación para hablar sobre la situación actual de Nacional, la sorpresiva salida de Dorlan Pabón y el presente del fútbol colombiano, comparado con el peruano.

Actualidad y vivencias en Alianza Lima

Presente deportivo

“Felices del proyecto que hemos emprendido, de cómo hemos encontrado muchos cambios que se le hicieron al club, de los cuales como cuerpo técnico hicimos parte: la llegada de jugadores, la organización de diversas áreas y ahora compitiendo con más rodaje. Estamos en la parte alta de la tabla”.

Fútbol peruano y el fútbol colombiano

“No nos distinguimos mucho de nuestra cultura por ser latinos. Hay muchas similitudes con Colombia. Está ese gusto y deseo de ser dominantes con el balón, de ser vistosos en la parte técnica. Más allá de ciertas situaciones que se viven acá por el tema de la altura y el calor, el futbolista se distingue por su parte técnica, por querer jugar siempre, ir al frente. Este es un futbol donde los equipos atacan y buscan ganar. Eso hace parte de la idiosincrasia”.

Interés por Léider Berrío y otros jugadores del FPC

“Se rumoró mucho a nuestra llegada con jugadores que habíamos tenido en Colombia. Siempre hemos sido respetuosos de la secretaria técnica y la dirección deportiva del equipo. Solamente se permiten 6 extranjeros en Liga y Alianza, cuando llegamos, tenía ya conversaciones con algunos clubes. Si bien Berrío es un jugador que conozco y nos dio muchísimo (en el Pereira), además que admiro por su calidad, fue más un rumor, aunque me gustaría volver a dirigirlo. No conozco su presente entonces no puedo dar mi opinión de por qué no juega en Junior”.

Salida de Andrés el ‘Rifle’ Andrade

“Tuve la oportunidad de hablar con él, antes de que se devolviera. Venía de una recuperación de una lesión, es más recién empezó a tener minutos, pero el club (Alianza), desde antes de nuestra llegada, había tomado la decisión de no contar más con él por la lesión y el tema de su contrato. No pudimos sostenerlo”.

Actualidad del fútbol colombiano

Agradecimiento con Nacional y Pereira

“En los dos clubes la pasé muy bien, tengo una gratitud enorme por ambos. Nacional me dio esa oportunidad de empezar mi carrera en el fútbol profesional y ya todos saben lo que significa para mí el Deportivo Pereira: el título de Liga, la Copa Libertadores, los futbolistas que se potenciaron y fueron promocionados con nuestro trabajo. Estoy agradecido con ambas experiencias, que fueron diferentes, pero lindas”.

Adiós de Dorlan Pabón de Nacional

“Sorprendió y triste porque Dorlan no estará jugando, no sé si continuará. Es un talentoso, un jugador muy alegre en el día a día, un muy buen ser humano. Ese liderazgo que tiene y su gran capacidad la irradia siempre a los compañeros. Es un líder futbolístico, tiene un talento innato, tiene esa capacidad, como pocos, de resolver partidos con su calidad. Deseándole siempre lo mejor. Lo dirigí, fuimos campeones, competimos y le deseo lo mejor en lo que decida hacer. Agradecido porque me hizo mejor entrenador”.

Actualidad de Nacional

“Uno desde la lejanía, no estar internamente, es difícil opinar. Uno no quiere que a esas instituciones que uno quiere les vaya bien, hablo de la parte deportiva porque la otra no la conozco a fondo. Nacional tiene todo para levantar: jugadores, un gran staff, un cuerpo técnico que lo escogieron por capacitado. Sé lo grande que es club y lo mucho que lo siguen”.