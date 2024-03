Pablo Peirano elogió a sus jugadores: “Entendieron muy bien lo que estaba pasando”

Independiente Santa Fe, de la mano del uruguayo Pablo Peirano, vive un buen presente en la Liga colombiana, donde se pudo reponer de su mal arranque, levantó en su juego y se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones.

Este domingo, en la décima fecha, consiguió una importante victoria 0-1 ante Alianza FC en Valledupar, juego donde el cuadro cardenal terminó con nueve hombres, por las expulsiones de Yilmar Velázquez y Francisco Chaverra.

Los dirigidos por Pablo Peirano supieron sufrir y contrarrestar la embestida de Alianza para conseguir los tres puntos. Hugo Rodallega, a los 9 minutos, fue el encargado de marcar el tanto que le dio la victoria a los capitalinos.

Con este resultado, Santa Fe llegó a 19 puntos, que lo ubican cuarto en la tabla de posiciones. El técnico uruguayo, en la rueda de prensa posterior al partido, se mostró feliz con el rendimiento de sus dirigidos y elogio el sacrificio que tuvieron al terminar este compromiso con dos hombres menos.

“Sí, me deja muy tranquilo el resultado, no estoy a favor de quedarme con 10 o con 9 jugadores, es algo que es mucha ventaja en el futbol de hoy y no podemos dar esa posibilidad a los rivales en una liga tan pareja. Pero al mismo tiempo es bueno ver que el plan con que habíamos iniciado y como se fue modificando, nos apoyamos en el trabajo de la semana, tengo un equipo compacto, trabajamos bien las líneas. En el primer tiempo nos tocó contener y contragolpear, ya después en el segundo tiempo, con las expulsiones, ya prácticamente defender el arco propio, lo hicimos muy bien. El equipo rival buscó todas las alternativas, por fuera por dentro, con remate, tuvimos muy buenos trabajos colectivos con los jugadores que estaban en campo y los que entraron entendieron muy bien lo que estaba sucediendo, nos aportaron y nos pudimos quedar con el triunfo”, comenzó sentenciando Peirano.

¿Cómo llevó los cambios obligados y el cambio de esquema?

“En la primera etapa lo que hicimos fue traer a Agustín Rodríguez para atrás, lo colocamos como un interior y que quedara solamente arriba Hugo y seguir manejando el 5-3-1. Al tener a Daniel y a Agustín delante de un volante central, nos daba la posibilidad de hacer juego interno y también desdoblarnos y mantener las bandas con el carrilero, para seguir con el mismo juego desde la pelota. La única diferencia en el primer tiempo era que Hugo no iba a tener un apoyo para la segunda pelota, para el segundo tiempo cambiamos y armamos un 5-3 distinto, con Chaverra en el medio y Scarpetta para la saga, entonces mantuvimos lo mismo, un bloque fuerte atrás y seguir teniendo respuesta ofensiva”.

Elogió a Daniel Torres, la figura del partido

“Después de la segunda expulsión ya no nos quedó más remedio que contener y defendernos, pues no teníamos ningún jugador en ofensiva. Así que Daniel Torres, no sé cómo hace, qué jugador, se pone una capa de volante central, se pone una capa de nueve, se pone una capa de puntero derecho, había que revisarlo bien, es increíble como juega, lo que corre y lo que contagia, igual que todos. Hugo también aguantó hasta el final, Meléndez que jugó por fuera, luego por dentro e interpretar muy bien lo que estaba sucediendo”, finalizó Peirano.

El próximo partido de Santa Fe será este miércoles ante Boca Junior de Cali, por la primera fase de la Copa Colombia. Por Liga jugará el fin de semana en El Campín, recibirá a Fortaleza en casa por la fecha 11.