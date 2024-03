Teófilo Gutiérrez le tiró un dardo al Junior tras su debut en el Real Cartagena

Teófilo Gutiérrez debutó con el Real Cartagena en la victoria 2-0 sobre Boca Juniors de Cali. El delantero de 38 años cumplió con las expectativas de los aficionados, quienes llegaron masivamente al estadio Jaime Morón. El atacante aportó una asistencia para abrir el marcador.

Teo dio de qué hablar, tanto por lo hecho en el campo de juego como por sus declaraciones al final del encuentro, donde no dudó en lanzar un dardo al Junior y varios equipos grandes del fútbol colombiano que hoy por hoy se encuentran en apuros.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Gutiérrez comentó: “es un momento lindo para mi carrera, el profe (Alberto Suárez) me lo dijo cuando llegué, me lo hizo sentir feliz. Viendo partidos de anoche (sábado), me sentía raro, porque ahorita mismo, hay equipos que no juegan a nada en la A. Creo que la B se ha vuelto muy importante, por cómo se están armando los equipos, por la calidad de entrenadores que hay, nosotros tenemos uno de ellos, muy capaz.”

En la jornada sabatina se presentaron las derrotas de Millonarios (1-2 ante La Equidad), América (2-0 frente al Pereira) y el empate en Barranquilla entre Junior y Atlético Nacional (0-0), juego que además cerró la fecha en dicho día.

Entretanto, sobre Real Cartagena, el delantero destacó: “la solidez de todo el equipo, la parte defensiva estuvo muy bien, nos dio confianza, tranquilidad y nosotros arriba, tratando de buscar espacios, de encontrarnos, de tratar de buscar esas sociedades, por momentos las vamos encontrando. Creo que esas pinceladas tienen que ser de nosotros hacia los delanteros para que ellos se puedan sentir confiados y hacer gol, como ya lo hicieron los dos delanteros. Eso transmite más confianza al entrenador, a la gente”.

“La gente pagó la boleta, vino, disfrutó y se fue contenta con los dos goles. Eso tiene que ser Real Cartagena, un equipo serio, digno y que juegue bien al fútbol donde vaya, para que a todas las plazas vaya la gente”, concluyó al respecto.

Real Cartagena es parcialmente tercero en el torneo de ascenso del fútbol colombiano, donde suma 11 puntos en 6 compromisos, a cuatro del líder Atlético Huila y a dos del Cúcuta Deportivo, quien cuenta con un compromiso menos.

Ciclo cerrado con Junior

Después de tanto especularse con un posible regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla, el mismo vigente campeón del fútbol colombiano cerró la puerta a Teo, mediante un comunicado en el que dejó en claro que salvo en un partido de despedida, el delantero ya no volvería al equipo.