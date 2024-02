Luis Manuel Seijas y El Tren Valencia, ídolos de Santa Fe, hablan del club en sus 83 años

Independiente Santa Fe, uno de los clubes más representativos del país, celebró su cumpleaños número 83, una larga historia llena de títulos y alegrías. Dos de sus más grandes ídolos, el delantero colombiano Adolfo ‘El tren’ Valencia y el mediocampista venezolano Luis Manuel Seijas hablaron en El Alargue de Caracol Radio, sobre su paso por la institución, recordaron buenos momentos y se refirieron a la actualidad del equipo.

El Tren inició elogiando a Luis Manuel Seijas, “: Luis Manuel fue uno de los jugadores que hizo defender la camiseta” A lo que Seijas también respondió, “Muy contento de escuchar al tren, de estar acá, un ídolo, grande, en una fecha siempre bonita para Santa Fe, bonita de celebrar, ahí sacaba cuentas y cuando yo llegue al club tenía 67, hoy tiene 83 así que imagínate”.

“Fui muy feliz en independiente santa fe, aprendí mucho de la vida, y eso es lo que más me llevo de esta linda etapa”, señaló el exjugador venezolano

“La gente me hizo muy feliz, el grupo, la hinchada que siempre tuvo más en cuenta muchas otras cosas que los resultados deportivos, y eso habla muy bien de lo que es el club y lo que más allá de que tuvimos la suerte de vivir una etapa de muchos títulos lo que queda es la gente, los amigos representa”.

Lo mejor que vivió El tren en Santa Fe

“Los amigos, la oportunidad, es un club que a uno le brinda mucha oportunidad, yo cuando vine, recién llegue a jugar con la segunda división con Santa Fe, los técnicos que tuve, Alfredo Sepúlveda, que siempre fue un gran entrenador, el mismo profe Basílico. Entonces uno cuando está bien rodeado de buenos entrenadores, uno en el día a día aprende y vive muy orgulloso porque fue el club que me brindo la oportunidad, uno cuando viene del valle es difícil llegar a Bogotá, entonces muy agradecido por eso, la afición, el hincha de Santa Fe que hace un esfuerzo grande para ir al estadio. De verdad quiero la gente y quiero lo mejor para ellos, de Santa Fe no tengo queja, solo agradecimiento, donde voy siempre hablo de ellos, porque me dieron todo. Por ellos pude jugar futbol profesional colombiano, con mis goles me llamaron a la Selección Colombia y después me sirvió de vitrina para ir a ese gran club como lo es Bayern Múnich, ganar la Bundesliga, quedar campeón, entonces todo se lo debo a esa institución”, sentencio Valencia.

El tren sobre Santa Fe de finales de los 80, donde jugó

“Estaba Miller cuesta, William morales, Didier Mosquera, Tulio Guerrero, Torres, Lozano, Pimienta Cuero, Henry otero, Alfonso Cañón, muchos más. Había muchos buenos en esos tiempos, éramos un equipo de garra, los muchachos siempre me ponían de ejemplo, como decían ustedes los periodistas, era el tren y diez indios más ayudándolo al tren. Entonces a todos ellos los aprecio porque trabajaban para que yo hiciera los goles, yo siempre les respondía a ellos, siempre hubo un buen grupo, unidos luchando por esta camiseta”.

Valencia también se refirió a Hugo Rodallega, actual goleador del León

“Me gusta escuchar a Rodallega, él dice que él solo no puede hacer las cosas y tiene que tener amigos, compañeros, el fútbol no se trata de bajarle caña a los compañeros, antes hay que apoyarlos, aplaudirlos, para que el compañero pueda hacer bien las cosas”.

Seijas y la clave para ganar en Colombia y en torneos internacionales

“Lo que comenta El Tren, los grupos terminan siendo fuertes por lo que los une, cuando tú tienes un grupo de gente que tiene muchos puntos en común y el mismo norte es mucho más fácil que se conjuguen todas las cosas que tienen que pasar, es más ligero ganar títulos. Cuando tú lo que controlas lo llevas al máximo, estás mucho más cerca de ganar, entonces fue simplemente eso, por ahí hay un video circulando de la celebración de la copa sudamericana, cantando canciones de Rubén Blades todos juntos, es eso a la final familia es familia. Ese grupo durante esos años que hubo tanta turbulencia, al principio nos mantuvimos y al final todo eso se pudo recoger, después con títulos que es lo que más resuena, pero con momentos muy lindos que son difíciles de describirlo más allá de contra que en verdad era un grupo demasiado unido”.

¿Diferencia de santa Fe con el resto de quipos en Colombia?

“Santa Fe por momentos muy duros, y la hinchada más allá de ver títulos, la hinchada se enamora del camino, por eso yo me enganche y me enamore tanto de este equipo, porque le da mucho valor al trabajo, no solo al resultado” Dijo el exvolante de la Selección Venezuela.

Para finalizar el mensaje de tren a los hinchas por el cumpleaños

“Esto es una familia, donde tenemos que compartir, y lo bonito es que nosotros cuando estuvimos ahí nos pusimos el overol, dimos lo mejor por la intuición. Yo siempre le he tenido mucho respeto, por eso de mí no se escucha casi nada porque siempre tengo mucho agradecimiento, el club qué me hizo conocer a nivel mundial, a santa fe y a los hinchas solo cariño, aprecio, lo mismo a la junta directiva, y a todo el grupo de jugadores”.

“De pronto estos dos o tres años las cosas no han salido como hemos querido, pero al menos él presiente ha hecho un esfuerzo en traer y contratar, muchos no han respondido, no porque ellos quieran. No sé qué ha pasado, de pronto las divisiones menores no se está trabajando de la mejor manera y el técnico que llega de pronto no ha puesto el once ideal que tiene que poner, pero todo eso hace parte del fútbol, entonces ahora el técnico que ha llegado. Lo aprecio porque cuando Santa Fe hace gol lo celebra porque él quiere y tiene muchas ganas de que a la institución todo le salga bien, de momento le está saliendo, solo desearle lo mejor, lo mismo al presidente y a toda la afición, hoy es un día espacial donde todos los hinchas tienen que disfrutar. Acompañar al equipo y esperar que este dentro de los ocho, esto aquí es de unirse y todos tirar para el mismo lado”.

Hay que aceptar las críticas, porque es Santa Fe, y jugador que entre tiene que ser un león, sentir esa camiseta, y meterle muchas ganas, luchar. Finalizó