La Selección Colombia enfrentará a USA en cuartos de la Copa Oro W: Día y hora del partido

Sorpresas, goles y emociones se han vivido en los partidos de la Copa Oro Femenina 2024, que se lleva a cabo en Estados Unidos y reúne a las mejores selecciones de Concacaf junto con, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay invitadas de Conmebol.

El torneo terminó su fase de grupos y se definieron los cuartos de final. Colombia realizó una buena primera fase, finalizando en la segunda posición del Grupo B, luego de vencer 6-0 a Panamá, 2-0 a Puerto Rico y caer por la mínima diferencia ante Brasil, quien a la postre terminó como líder del grupo con puntaje perfecto.

Atractivos e interesantes cruces tendremos entre las ocho mejores selecciones de América: Canadá vs. Costa Rica, Brasil vs. Argentina, México vs. Paraguay y el duelo que se lleva todas las miradas, Estados Unidos vs. Colombia.

Las estadounidenses, rivales de la Selección Colombia, terminaron sorpresivamente en la segunda posición del Grupo A con 6 unidades, luego de caer en la última jornada 2-0 frente a México.

La Tricolor viajó este miércoles a Los Ángeles, California. Las 23 convocadas ya se encuentran en la ciudad americana para enfrentar el duelo por los Cuartos de Final de la Copa de Oro Femenina, donde el combinado nacional se medirá ante las locales para conseguir el tiquete a las Semifinales del campeonato. El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 3 de marzo a las 8:15 hora Colombia.

Colombia Vs. Estados Unidos

Fecha: Domingo 3 de marzo de 2024

Hora: 8:15 pm (hora colombiana)

Lugar: Los Ángeles, California

Estadio: BMO Stadium, California

Como ver: ESPN, y Star +

Sigue el minuto a minuto por: https://caracol.com.co/